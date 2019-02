Equipa de Alvalade impôs-se por 3-0.

Sporting bate Sporting de Braga

O Sporting derrotou o Sporting de Braga por 3-0, em partida relativa à 22ª jornada da Liga portuguesa, reduzindo para quatro pontos a diferença que o separa do adversário desta noite e ocupante do terceiro lugar na competição.

Realizando uma primeira parte de bom nível, a equipa de Alvalade acabou por adiantar-se no marcador aos 34 minutos num golo que já se tornou um clássico desta temporada: Bruno Fernandes foi derrubado nas imediações da grande área e, na marcação do respetivo livre, o mesmo jogador encarregou-se de obter um belo golo com remate vistoso, superando já as duas dezenas de golos esta temporada, somando todas as provas.

Depois do intervalo, os lisboetas marcaram bem cedo (50 m), outra vez de bola parada, desta vez num penalty a castigar falta de Claudemir sobre Bas Dost, cabendo ao holandês conseguir o golo da marca dos 11 metros.

Mantendo-se dominante, o Sporting iria chegar a 3-0 aos 68 minutos numa combinação entre os protagonistas da noite: Bruno Fernandes combinou bem com Bas Dost num centro atrasado e o avançado voltou a marcar.

Até final, apesar das tentativas sportinguistas e minhotas e das substituições em ambas as equipas, o resultado já não tornou a registar alterações.

Outros resultados de hoje: Belenenses-Marítimo, 0-1; Moreirense-Tondela, 2-0 e Chaves-Boavista, 1-1. A jornada encerra esta segunda-feira com a realização do Aves-Benfica (21:15).

