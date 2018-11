Sporting bate o Santa Clara

Açorianos estiveram a vencer, mas um penalty de Bas Dost e um golo de cabeça marcado por Acuña valeram a reviravolta perante um adversário que ficou reduzido a dez após o empate. Vitória vale ultrapassagem ao Benfica na classificação.

O Sporting foi aos Açores bater o Santa Clara por 2-1 em jogo relativo à 9ª jornada da Liga portuguesa, resultado que lhe permitiu superar o Benfica na classificação, passando a ter 19 contra 17 pontos da equipa da Luz.

Com Tiago Fernandes, filho de Manuel Fernandes, antigo goleador, capitão e treinador sportinguista, como técnico interino após a saída de José Peseiro, pertenceu aos visitantes a primeira ocasião num remate de Bruno Fernandes que o guarda-redes Marco deteve (7 m). Aos poucos, porém, os anfitriões foram equilibrando o jogo, enquanto os lisboetas sofreram contrariedade à passagem da meia hora quando Battaglia se lesionou e deu lugar a Gudelj.

Decorridos apenas dois minutos sobre a saída do médio, o Santa Clara inaugurou o marcador, correspondendo Zé Manuel de forma perfeita a passe de Rashid do lado esquerdo. Lumor e Bas Dost ainda causaram preocupações à equipa da casa, mas o resultado não se alterou até ao intervalo.

Na segunda metade, Diaby deu lugar a Jovane Cabral e o Sporting passou a ser mais dinâmico. Aos 59 minutos, Bas Dost foi travado em falta dentro da área quando procurava cabecear, o árbitro Manuel Mota recebeu indicação do VAR de que fora falta, marcou penalty e o holandês apontou o golo do empate, apesar de ter sido obrigado a repetir a marcação (na primeira tentativa, segundo indicação do juiz, este ainda não apitara a autorizar). Os aplausos que Patrick dirigiu ao árbitro valeram-lhe o cartão vermelho e, em desvantagem numérica, passou a ser uma questão de tempo até surgir o segundo golo do Sporting.

Jovane Cabral e Nani ainda falharam duas possibilidades de marcar, mas, a um quarto de hora do final, Acuña aproveitou o espaço na área para desviar, de cabeça, cruzamento de Jovane do lado esquerdo e obter o 2-1. Marco impediu que Jovane Cabral marcasse a cinco minutos do fim e, nos instantes derradeiros, o Santa Clara procurou o empate em desespero, mas os remates de Mamadu Candé, Rui Silva e Osama Rashid não acertaram no alvo.

