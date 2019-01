O Sporting voltou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Moreirense, por 2-1, mantendo as distâncias para o trio da frente à passagem da 18.ª jornada.

Sporting bate Moreirense e regressa aos triunfos na I Liga

Depois da derrota em Tondela (2-1) e do empate em casa com o FC Porto (0-0), no fecho da primeira volta, os 'leões' venceram com golos de Nani (03 minutos) e Bruno Fernandes (26), enquanto Heriberto marcou para a equipa minhota (34).

O Sporting segue no quarto lugar, com 38 pontos, e continua a oito do líder, o FC Porto, a três do Benfica e a dois do Sporting de Braga, que venceram os seus compromissos nesta ronda. O Moreirense, que sofreu a segunda derrota seguida, ocupa a sétima posição, com 28 pontos, tantos quantos o Vitória de Guimarães (6.º) e menos um do que o Belenenses (5.º).

Foto: Lusa