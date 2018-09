O Sporting Clube de Portugal derrotou na noite deste sábado o Feirense por uma bola a zero, com um golo do jovem Jovane Cabral, formado no clube, que entrou para garantir os três pontos.

Sporting bate Feirense ao cair do pano com golo de Jovane Cabral

Perante uma equipa que se bateu muito bem, os 'leões' sofreram para garantir uma vitória que surgiu aos 88 minutos e que os colocam, juntamente com o Sporting de Braga, na liderança do campeonato.

O Feirense, que ofereceu uma excelente réplica durante toda a partida, sofreu a sua primeira derrota na Liga e ocupa a 4.ª posição da classificação, com sete pontos.