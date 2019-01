Golos de Fernando Andrade e Bas Dost, neste caso de penalty, levaram a decisão do troféu para a marca dos 11 metros.

Sporting bate FC Porto nos penalties e conquista a Taça da Liga

Golos de Fernando Andrade e Bas Dost, neste caso de penalty, levaram a decisão do troféu para a marca dos 11 metros.

O Sporting derrotou o FC Porto no desempate por penalties (3-1), após 1-1 nos 90 minutos, ganhando a Taça da Liga na final realizada esta noite em Braga.

Durante o primeiro tempo, o jogo foi sempre equilibrado, tendo os sportinguistas começado muito pressionantes, algo que causou dificuldades à organização do jogo atacante portista. Escassearam as oportunidades de golo e só a seis minutos do intervalo os campeões nacionais criaram perigo, quando André Pereira rematou por alto. Aos 42 minutos, Wendel cruzou contra um braço de Herrera e os jogadores de Alvalade pediram penalty, mas o árbitro, João Pinheiro, mandou seguir depois de receber indicações do VAR. À beira do intervalo, Bruno Fernandes esteve perto do golo, mas a bola saiu ao lado.

No segundo tempo, a equipa de Sérgio Conceição foi mais agressiva e limitou muito as ações ofensivas do adversário. Sempre mais ameaçadores, os portistas acercaram-se da área com mais frequência e Renan brilhou num cabeceamento à queima-roupa de Felipe, após canto de Alex Telles (61 m).

Os portistas insistiram e, aos 79 minutos, Herrera atirou de fora da área, Renan defendeu, mas não segurou e Fernando Andrade aproveitou para inaugurar o marcador. Quando se jogavam os últimos instantes, um lance entre Óliver e Diaby na área portista levou João Pinheiro a ver as imagens no VAR e a assinalar penalty para os lisboetas. Da marca dos 11 metros, Bas Dost empatou.

Nos minutos de compensação, Conceição ainda trocou Óliver por Hernâni e Raphinha quase chegou ao 2-1, mas Vaná defendeu e foi preciso recorrer ao desempate por penalties. Aqui, Bas Dost marcou, Alex Telles empatou; Coates rematou por alto, Militão atirou ao lado; Bruno Fernandes conseguiu o 2-1, Hernâni permitiu a defesa de Renan; Nani apontou o 3-1 e Felipe atirou à barra.









