O Sporting conquistou este sábado a Taça de Portugal pela 17.ª vez, ao vencer o FC Porto, por 5-4, no desempate por grandes penalidades, após o 2-2 registado no prolongamento, em final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.

Desporto 13

Sporting bate FC Porto nos penáltis e conquista Taça de Portugal

O Sporting conquistou este sábado a Taça de Portugal pela 17.ª vez, ao vencer o FC Porto, por 5-4, no desempate por grandes penalidades, após o 2-2 registado no prolongamento, em final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.

O FC Porto adiantou-se no marcador por Soares, mas Bruno Fernandes, com um remate seco, empatou perto do intervalo, resultado que se ajustava aos primeiros 45 minutos.



Na segunda parte, não houve golos e, no prolongamento, contra a corrente de jogo, o Sporting passou para a frente com um golo de Bas Dost.

E quando todos pensavam que os 'leões' já tinha conquistado o troféu, Felipe marcou no último segundo do prolongamento e o jogo foi para os penáltis.



Na decisão, o Sporting foi mais feliz e conquistou a Taça de Portugal, comLuiz Phillipe a transformar o castigo máximo decisivo.

13 A claque sportinguista. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A claque sportinguista. Foto: AFP Os adeptos portistas no estádio nacional. Foto: AFP Coates e Militão em disputa pela bola. Foto: AFP Pepe falhou a sua grande penalidade. Foto: AFP O desespero de Soares. Foto: AFP O treinador do Sporting. Foto: AFP Muita luta no Jamor. Foto: AFP Os adeptos sportinguistas festejaram no final. Foto: AFP Sérgio Conceição não ganhou nada esta época. Foto: AFP A festa dos jogadores do Sporting. Foto: AFP Portistas rejubilaram com o empate no final do prolongamento. Foto: AFP Filipe, jogadro do FC Porto. Foto: AFP A festa no Jamor foi verde. Foto: AFP

No final da partida,Marcel Keizer, treinador leonino, disse que sua "equipa é inacreditável" e deixou muitos elogios aos jogadores leoninos: "O que eles correram, o que eles fizeram, estes miúdos são incríveis", afirmou o técnico holandês.

Questionado sobre se percebia a importância deste título em Portugal, Keizer atirou em jeito de brincadeira: "Agora tenho uma pequena ideia".



O treinador do Sporting garantiu ainda que "não imaginava" conquistar dois títulos na primeira época à frente dos 'leões'.

Luiz Phillippe, o jogador que marcou o penálti decisivo para o Sporting, estava bastante emocionado no final da partida. O brasileiro admitiu que passou por momentos menos positivos quando chegou a Portugal, mas admitiu que este é um momento de "grande alegria".

"É difícil chegar a um clube em Portugal e agora que conquistei tudo isto é muita felicidade junta", vincou.

Finalista na temporada anterior, derrotado pelo Desportivo das Aves, o Sporting ergueu a Taça de Portugal pela 17.ª vez, primeira desde a época 2014/15, e isolou-se atrás do recordista de triunfos, o Benfica (26).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.