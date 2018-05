O Sporting conquistou hoje a sua sexta Taça de Portugal em futsal, ao derrotar na final o Fabril por 6-2, em encontro da final da prova, disputado em Gondomar.

Sporting bate Fabril e conquista sexta Taça de Portugal em futsal

Apesar de claros favoritos, os 'leões', que nas meias-finais eliminaram o Benfica, detentor do troféu, ainda chegaram ao intervalo a perder com o Fabril, que afastou o Farense, por 2-1, mas, com um arranque forte de segunda parte, deram a volta ao marcador, recuperando o troféu.

No total, o Benfica continua a ser a equipa com mais títulos, com sete, estando agora o Sporting a apenas um de igualar os 'encarnados'.