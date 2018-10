No jogo que marcou o regresso de Bas Dost após lesão, dois golos de Nani, com um de Bruno Fernandes pelo meio, deram a vitória à equipa de Alvalade por 3-0.

Sporting bate Boavista

O Sporting derrotou o Boavista por 3-0 com dois golos de Nani e um de Bruno Fernandes, em partida correspondente à 8ª jornada da Liga portuguesa.

Num jogo que assinalou o regresso do internacional holandês Bas Dost após lesão (estava sem jogar desde agosto, foi suplente e rendeu Acuña aos 76 minutos), a equipa de Alvalade, com Diaby a titular no ataque, foi sempre mais forte e adiantou-se no marcador aos 31 minutos por intermédio de Nani: Montero centrou da esquerda da área e Nani, sem marcação, cabeceou de forma imparável.

O Boavista poucos problemas criou e o intervalo chegou sem que fosse colocado em causa o domínio exercido pelos anfitriões.

No segundo tempo, a equipa treinada por José Peseiro continuou a controlar e Bruno Fernandes espreitou o golo com um remate que levou a bola à trave (58 m). No minuto seguinte, um cabeceamento de Montero forçou Helton Leite a intervenção notável. Intensificava-se a pressão sportinguista e os resultados práticos surgiram aos 64 minutos, após centro rasteiro que Bruno Fernandes desviou com forte remate para o 2-0.

Bastaram dois minutos para que o resultado voltasse a ser dilatado quando Nani bisou na recarga a um disparo de Bruno Fernandes que embatera num jogador adversário.

Até final, além de diversas substituições, incluindo os primeiros minutos da época para o brasileiro Bruno César, o resultado não sofreu modificação e o Sporting assegurou os três pontos com atuação tranquila.

