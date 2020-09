'Leões' venceram a formação escocesa com um golo de Tiago Tomas que carimbou a passagem à fase seguinte.

Sporting bate Aberdeen e continua em prova

Redação

O Sporting conseguiu passar esta eliminatória com serviços mínimos, frente aos escoceses do Aberdeen por 1-0, em Alvalade, marcando agora encontro com os austríacos do LASK no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Face às restrições impostas pela pandemia e à falta de ritmo, tendo em conta que este foi o primeiro jogo oficial dos comandados de Rúben Amorim, valeu o oportuno golo de Tiago Tomás para asssegurar a qualificação, mas foi preciso sofrer nos últimos instantes da partida.



