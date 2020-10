Os 'leões' colocaram-se em vantagem, mas os azuis e brancos deram a volta ao marcador ainda no primeiro tempo. Quando parecia que a vitória já não fugia aos comandados de Sérgio Conceição, o argentino Vieto assegurou o empate para a sua equipa.

Sporting arranca empate com FC Porto ao cair do pano

Redação Os 'leões' colocaram-se em vantagem, mas os azuis e brancos deram a volta ao marcador ainda no primeiro tempo. Quando parecia que a vitória já não fugia aos comandados de Sérgio Conceição, o argentino Vieto assegurou o empate para a sua equipa.

O Sporting empatou com o FC Porto (2-2), no clássico em jogo da quarta jornada da I Liga Portuguesa de futebol, o segundo jogo consecutivo dos dragões sem vencer, depois da derrota na jornada passada com o Marítimo (2-3).

Os visitantes entraram bem no jogo, mas foi Nuno Santos a inaugurar o marcador para os leões aos 9 minutos. Os portistas não baixaram os braços com Uribe (aos 25') e Corona (aos 45') a virarem o resultado antes do intervalo.

No decorrer da segunda parte o resultado não se alterou até ao minuto 88, quando Vieto restabeleceu o empate para grande alegria de Rúbem Amorin, treinador do Sporting, que já tinha sido expulso.

Com este resultado, o FC Porto subiu ao segundo lugar com sete pontos, os mesmos do Sporting, que ocupa a terceiro posição, mas com menos com menos um jogo.

Nos outros jogos disputados este sábado, Gil Vicente e Tondela empataram a uma bola, o Portimonense foi à Madeira vencer o Marítimo por 2-1 e o Sporting de Braga recebeu e venceu o Nacional da Madeira pelo mesmo resultado (2-1).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.