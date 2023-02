A obrigação do Sporting é ir longe. À falta de melhor, a obrigação imediata é ultrapassar o Midtjylland.

Sporting. A tábua de salvação Liga Europa

Rui Miguel Tovar Sporting faz muito mais que um jogo na Dinamarca vs. Midtjylland, esta quinta-feira às 18h45.

Isto tem muito que se lhe diga. Isto das competições europeias. A semana abre bem, com Liga dos Campeões à terça. Um dia depois, mais Liga dos Campeões. Ou seja, uma entrada saborosa e um prato principal requintado. Agora a sobremesa.

Pois é, é aqui que a porca torce o rabo. A sobremesa chama-se Liga Europa e é de uma pobreza franciscana, entre equipas sem estilo nem gabarito, algumas delas recém-despromovidas do play-off da Liga dos Campeões. Entre elas, o Sporting.

Fiel guardião do bom nome do futebol português na Europa, já presente em 19 finais, o leão tanto ruge com vontade como sai de fininho na selva da Liga dos Campeões. Escorraçado da fase de grupos sem honra nem glória, sobretudo se tivermos em conta os seis pontos somados nas duas primeiras jornadas (e só um nas restantes quatro), a entrada na Liga Europa é um mal menor. Cai-lhe em sorte o Midtjylland, da Dinamarca. O favoritismo é do Sporting.

Por tudo e mais alguma coisa. A começar pelo prestígio: o Sporting é um dos convidados da UEFA para participar na primeira edição da Taça dos Campeões em 1955-56, na ressaca de uma época em que o campeão português até é o Benfica (como o Sporting tem mais títulos de campeão, siga a marinha). Daí para cá, o Sporting acumula presenças atrás de presenças e é o clube europeu com mais épocas de Taça UEFA/Liga Europa. Pelo meio, levanta a Taça das Taças, em 1964 – nesse aspecto, o currículo europeu do Sporting é igual ao de Manchester City (1970) e Paris Saint-Germain (1996).

Já o Midtjylland joga à bola há só 24 anos (fundado em 1999) e pertence a um país sem pergaminhos na Europa do futebol. Em clubes, queremos dizer. Da selecção, há sempre um sorriso largo na hora de falar do Euro-1992. Se acrescentarmos a isso, o facto de o Midtjylland ter sido esborrachado pelo Benfica na pré-eliminatória da Liga dos Campeões desta época, com um total de 7:2, e de ocupar o sétimo lugar da liga dinamarquesa, então o favoritismo do Sporting cresce significativamente.

Para melhorar o cenário (no lado do Sporting, queremos dizer), o Midtjylland entra de férias em Novembro e só regressa ao trabalho pesado para a primeira mão da Liga Europa, precisamente no José Alvalade. Nesses dois meses, sopas e descanso. Com uns particulares pelo meio. Atenção, toda a Dinamarca fecha para férias. Primeiro é o Mundial, depois é o inverno rigoroso a ditar a sua lei. Se o Sporting é favorito em circunstâncias normais, agora então a vantagem é escandalosa.

Acontece o impensável. Rúben Amorim, de sorriso aberto e confiante por natureza, vai à conferência de imprensa da véspera da primeira mão e diz de sua sobre o Midtjylland. Depois, estica-se ao comprido. "É uma época muito aquém dos objectivos e nem a Liga Europa vai salvar. Não é a tua de salvação, nem ganhar a Liga Europa vai salvar aquilo que fizemos no campeonato." Sim, a época 2022-23 do Sporting é, até agora, para esquecer. O atraso é considerável em relação ao primeiro (Benfica), segundo (FC Porto) e até terceiro classificados (Braga).

O afastamento da Taça de Portugal com um clube da Liga 3 (Varzim) e em campo neutro (Barcelos) é inqualificável. A perda da final da Taça da Liga vs. FC Porto é um golpe duro. Agora dizer o que disse é que não, totalmente errado. Um título europeu, seja até a Liga Conferência, na posse da Roma de Mourinho, salva uma época. Qualquer Liga Europa salva uma época, sobretudo uma má como a do Sporting.

A obrigação do Sporting é ir longe. À falta de melhor, a obrigação imediata é ultrapassar o Midtjylland. Um adeus agora é sempre um adeus prematuro, mesmo que o Sporting não tenha guarda-redes disponíveis. Para evitar esse embaraço, mais um em 2022-23, o discurso de Rúben tem de mudar e a atitude da equipa também, porque a primeira mão de há uma semana é um susto.

Acaba 1:1 e o Sporting até marca no último segundo, cortesia Coates numa sequência de remate, defesa (do guarda-redes) e recarga (golo). Feitas as contas, o Sporting acumula dois remates enquadrados com a baliza em todo o jogo, precisamente esses de Coates na mesma jogada.

Resumindo, o Sporting é favorito vs. Midtjylland e é sua obrigação passar à eliminatória seguinte com o claro intuito de se aproximar de um objectivo não declarado no início de época, o da conquista da Liga Europa, porque a equipa entrara directamente na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Caso o Midtjylland surpreenda tal como há uma semana, a época 2022-23 entra na lista negra do Sporting. Mais uma para a colecção, esta com a agravante de ser apadrinhada pelo próprio treinador através de um discurso negativista e muito aquém da realidade.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

