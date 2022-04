Darwin marca e ainda assiste Gil Dias para uma vitória a relançar a luta pelo segundo lugar, o último de acesso directo à Liga dos Campeões

Derby Páscoa

Sporting 0:2 Benfica. A arte do contra-ataque

Rui Miguel Tovar Darwin marca e ainda assiste Gil Dias para uma vitória a relançar a luta pelo segundo lugar, o último de acesso directo à Liga dos Campeões

Confirma-se, a gafe: o último treinador do Sporting a ganhar os dois dérbis vs Benfica na 1.ª divisão é Carlos Queiroz em 1994-95. Daí para cá, acredite, nunca mais. Rúben Amorim ganha 3:1 na Luz e, na segunda volta, perde 2:0 em casa.



Confirma-se, a tendência: o Benfica dá-se melhor que o próprio Sporting nos jogos entre eles no José Alvalade para a 1.ª divisão, é a 34.ª vitória contra 33 jogos sem esquecer a vantagem nos golos (127:125).

Confirma-se, a ideia: o Porto está cada vez mais perto de se sagrar campeão nacional e, com nove pontos de avanço à falta de quatro jornadas, só lhe falta ganhar os dois jogos no Dragão para arrumar de vez a questão.

Nunca visto

Vamos lá à crónica, vá. Noite de domingo de Páscoa, jogo grande no José Alvalade. Nunca visto. O Sporting igual a si próprio (ainda sem Feddal), o Benfica mantém o onze de Anfield (ainda sem Rafa).

O dérbi é mexido, emocionante. As duas equipas jogam para a frente. O Sporting controla a posse de bola, o Benfica domina os acontecimentos. O primeiro sinal de perigo é sportinguista, aos 9 minutos, com Paulinho a receber de Pedro Gonçalves e a atirar ao lado na cara de Vlachodimos.

Pouco antes do quarto de hora, um lançamento longo de Vertonghen apanha a defesa do Sporting a apanhar bonés. Gonçalo Inácio deixa a bola cair e Coates deixa-se antecipar. Darwin, mais lesto, dá um toque de cabeça e, depois, faz um chapéu à saída de Adán. Simples mais simples não há, 0:1.

O Sporting demora a reagir e ainda é o Benfica a obrigar Adán a uma defesa para canto, após remate de Diogo Gonçalves aos 31’. No quadradinho seguinte, Sarabia isola Pedro Gonçalves por entre os centrais e Vlachodimos abafa a bola com uma saída destemida aos seus pés. Até ao intervalo, só mais um momento digno desse registo com o golo anulado pelo VAR a Otamendi. O argentino está de facto em fora-de-jogo na ressaca de uma defesa de Adán a cabeceamento de Gonçalo Ramos.

Ao intervalo, 0:1. Outra curiosidade, o Sporting não consegue virar uma desvantagem no dérbi em casa há sete jogos, desde 1954. É dose.

Na segunda parte, o Sporting entra com a corda toda e, aos 48’, Sarabia acerta uma bola na trave. A jogada vai da direita para a esquerda e Nuno Santos arranca um cruzamento ao segundo poste, onde Sarabia ganha de cabeça a Grimaldo. Com Vlachodimos a ver, a bola clica na trave e sai a jogar. Weigl afasta de forma displicente para o bico da área, onde Porro remata de primeira para uma defesa a dois tempos do guarda-redes.

Insistimos, minuto 48. Daí para a frente, Vlachodimos nunca mais se chega à frente para dar o corpo ao manifesto. O mesmo é falar de um Sporting com mais bola e sem discernimento para baralhar o Benfica, sempre seguro da sua táctica do contra-ataque e a jogar com os mesmos onze até à primeira substituição aos 75’. Então, e Adán? Zero trabalho até aos 90’. Nos descontos, Gil Dias confirma a vitória numa transição rápida pela esquerda, com Darwin a servir o recém-entrado para uma finalização imaculada.

Balde de água fria

Segundo balde de água fria no José Alvalade, 0:2 para o Benfica. Se o título está quase quase entregue ao FC Porto, a luta pelo segundo lugar ganha um ânimo inesperado. A diferença é ainda de seis pontos, vantajosa para o Sporting, e há 12 em jogo. Vamos ver como reage o Sporting a este resultado. No futuro imediato, dupla visita ao Porto para a segunda mão da ½ final da Taça de Portugal vs FC Porto no Dragão e a 31.ª jornada da 1.ª Divisão vs Boavista no Bessa. Duas provas de fogo. Até ferve.





Actores principais

Sob o apito de Fábio Veríssimo, eis os actores principais e secundários do dérbi

SPORTING Adán; Neto (Ugarte 59), Coates (cap) e Gonçalo Inácio; Porro, Matheus Nunes, Palhinha (Esgaio 69) e Nuno Santos (Daniel Bragança 89); Pedro Gonçalves (Slimani 59), Paulinho e Sarabia (Edwards 69)

Treinador Rúben Amorim (português)

BENFICA Vlachodimos; Gilberto, Otamendi (cap), Vertonghen e Grimaldo; Taarabt (Paulo Bernardo 75) e Weigl; Diogo Gonçalves (André Almeida 83), Gonçalo Ramos (João Mário 86) e Everton (Gil Dias 75); Darwin

Treinador Nélson Veríssimo (português)

Marcadores 0:1 Darwin (14); 0-2 Gil Dias (90+2)



