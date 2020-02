A derrota dos encarnados, que perderam 1-0 hoje em casa, pode custar-lhes caro. FC Porto pode ficar a um ponto da liderança caso vença domingo em Guimarães.

Sp. Braga quebra jejum de mais de 66 anos e vence Benfica na Luz

Paula SANTOS FERREIRA A derrota dos encarnados, que perderam 1-0 hoje em casa, pode custar-lhes caro. FC Porto pode ficar a um ponto da liderança caso vença domingo em Guimarães.

O golo de Palhinha hoje no Estádio da Luz realizou um sonho há muito acalentado pelos bracarenses: voltar a ganhar na casa dos benfiquistas.

Há 66 anos que o Sporting de Braga não conseguia uma vitória nas partidas contra o Benfica no estádio em Lisboa. Hoje, finalmente, ganhou ao líder atual do campeonato e alcançou provisoriamente o terceiro lugar.

LUSA

Para o Benfica, esta derrota em casa, no jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, pode abanar a liderança e ver pode ver o FC Porto aproximar-se. Caso os dragões ganhem amanhã ao Vitória de Guimarães ficam a apenas um ponto de distância dos encarnados.

Foi aos 45+1 minutos da partida que Palhinha marcou o único golo da partida, dando o triunfo ao Sporting de Braga. Este é o nono jogo consecutivo do clube sem derrotas desde a chegada de Ruben Amorim. Caso o Sporting perca esta noite, o Sp. Braga mantém-se na terceira posição.

Segunda derrota consecutiva

Já o Benfica, que soma a sua segunda derrota consecutiva na Liga, mantém-se na liderança, com 54 pontos, mais quatro do que o FC Porto, mas tudo pode mudar amanhã, quando os dragões foram a casa do Vitória de Guimarães defrontar este clube.

O benfiquista Adel Taarabt já reagiu à derrota da sua equipa. "Penso que fizemos dos melhores primeiros 45 minutos. Não concretizámos as oportunidades que tivemos e eles marcaram antes do intervalo. Isso matou-nos um pouco mentalmente", confessou o futebolista em declarações à BTV. "Isto é futebol, temos de aceitar e pensar já no próximo jogo", declarou.