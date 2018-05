Ao lado do espanhol Pablo Carreño Busta, o português até começou por vencer o set inicial por 6-3, mas perdeu os seguintes com os parciais de 4-6 e 4-10.

Sousa perde final de pares em Roma

Apesar de fazer História como primeiro português a jogar a final de um torneio ATP Masters 1.000, João Sousa perdeu em Roma, ao lado do espanhol Pablo Carreño Busta, com os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah. Em termos globais, o desempenho na variante de pares valeu 600 pontos à dupla e um prémio monetário de 141.820 euros.

Sousa e Busta venceram o primeiro set por 6-3, mas cederam nos seguintes, perante os experientes finalistas vencidos da final de pares do Open da Austrália deste ano, com os parciais de 4-6 e 4-10, este último no chamado super tie-break.

Foi a estreia de Sousa numa final da variante de pares, enquanto Busta, seu companheiro neste episódio, participou no seu oitavo jogo decisivo do género, tendo já alcançado três troféus.

Na próxima semana, João Sousa (47º na tabela mundial) vai competir no ATP 250 de Lyon, enfrentando o eslovaco Filip Horansky (338º mundial).

