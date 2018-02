Recente vencedor das 24 Horas de Daytona, nos Estados Unidos, onde procura ganhar o campeonato de Resistência, ao lado de João Barbosa e Christian Fittipaldi, Filipe Albuquerque admite em entrevista por e-mail que a falta de apoios dificulta a vida a qualquer português que pretenda singrar no desporto automóvel.

"Sou muito acarinhado pelos emigrantes"

Paulo Jorge Pereira Filipe Albuquerque mostra-se reconhecido pelo apoio que tem sempre recebido dos portugueses no estrangeiro.

Começou no kart, mas depressa Filipe Albuquerque estendeu a sua participação a várias classes de competições automobilísticas, chegando a testar pela Toro Rosso na Fórmula 1. Recente vencedor das 24 Horas de Daytona, nos Estados Unidos, onde procura ganhar o campeonato de Resistência, ao lado de João Barbosa e Christian Fittipaldi, admite em entrevista por e-mail que a falta de apoios dificulta a vida a qualquer português que pretenda singrar no desporto automóvel. E mostra-se reconhecido pelo apoio que tem sempre recebido dos portugueses no estrangeiro.

Que recordações ficam da vitória em Daytona?

As melhores! Estivemos sempre na liderança e foi uma vitória dura, mas muito merecida! É um daqueles triunfos que não se esquecem.

Teve problemas nas últimas seis horas: sentiu receio que se repetisse o sucedido no ano passado quando acabaram em segundo por causa do carro?

Não pensava noutra coisa. Imaginava o cenário a repetir-se e a frustração a chegar. Depois afastei esses pensamentos e foquei-me em fazer mais voltas – mais uma, mais outra, mais outra... e ia acreditando que tudo correria bem. E correu, felizmente...

Como é fazer equipa com João Barbosa e Christian Fittipaldi?

É ótimo! Que dizer de um trio de pilotos que fala a mesma língua e que se entende na perfeição no que ao trabalho diz respeito?

Teve oportunidade de conversar com portugueses participantes noutras categorias da prova (António Félix da Costa e Álvaro Parente)?

Claro que sim e ambos estão de parabéns. Fizeram um excelente trabalho. Os portugueses estão muito bem vistos fora de portas.

Como são encarados os pilotos portugueses nos Estados Unidos?

Muito bem. O nosso trabalho é reconhecido e aplaudido.

O que é fundamental para ter sucesso nas provas de resistência?

Persistência, sobretudo. São corridas longas e de desgaste. Temos de confiar no trabalho dos nossos colegas e procurar fazer cada vez melhor.

Ganhar o campeonato IMSA (International Motor Sports Association, provas de resistência da América do Norte) é um sonho ou mais do que isso?

É um objetivo muito real e, não querendo ser demasiado ambicioso, penso que temos carro e equipa para isso.

Que memórias ficaram do começo no karting?

Ficaram memórias excecionais. Memórias de família, sobretudo. O karting entrou na minha vida pelas mãos do meu pai, que me levou a mim e ao meu irmão a um kartódromo para experimentarmos. Era o nosso passatempo de fim-de-semana. E de passatempo passou a ser algo mais sério, sobretudo para mim.

Quando conseguiu o patrocínio da Red Bull, acreditou que se tornaria piloto de Fórmula 1?

Acreditei, sim. Sabia que nada se conseguia sem trabalho e sem dedicação mas eu estava disposto a isso tudo, aliás, como acabaria por ver-se nos resultados obtidos. Fiz todo o percurso que me apresentaram com os resultados que esperavam de mim. Era inevitável não acreditar. E a tenra idade leva-nos a ver as coisas mais cor-de-rosa. Mas depois vem a dura realidade...

Como foi a experiência na Toro Rosso?

Foi muito positiva, aliás, como todas as outras. De repente, está tudo ali tão perto, a magia da Fórmula 1. E os sonhos que esperamos se tornem realidade. E aquela proximidade, aquela dinâmica toda, deixa qualquer um, com a minha idade, a acreditar que nada é impossível!

Lamenta não ter conseguido uma oportunidade na Fórmula 1?

Na altura lamentei, hoje em dia não. Faço o que gosto nos melhores campeonatos e corridas do mundo. Não posso querer mais.

O que ganhou com as passagens pelos GT e pelo DTM?

Mais uma grande escola. Estou muito orgulhoso de todo o percurso que fiz, das experiências que vivi e de cada corrida que disputei. Tudo mais fácil nos GT e tudo mais difícil no DTM. Nos GT, as equipas estão lá para ganhar e para extrair todo o potencial dos seus pilotos. No DTM já não posso dizer o mesmo. Mas foram anos de muita aprendizagem e de aprender a lidar com a frustração.

Como é a relação com os outros pilotos fora das pistas?

Felizmente que me dou bem com toda a gente. Todos os meus colegas de equipa atuais ou passados, com todos eles mantenho uma excelente relação de amizade. Acho que tem um pouco a ver com a minha forma descontraída de ser e estar na vida.

Quais são os principais motivos de atração das competições automobilísticas?

Para mim tudo é motivo de atração: a velocidade, a adrenalina, a tecnologia, a estratégia, o desafiar os limites. Não era capaz de viver sem isto.

Nunca sentiu receio nas pistas?

Não, nunca. Não entro no carro a pensar que pode acontecer-me alguma coisa, nunca. Até porque, nos dias de hoje, os níveis de segurança são tão elevados que isso é um aspeto secundário.

Alguma vez ponderou a hipótese de ser piloto de ralis?

Nunca pensei nisso, mas não quer dizer que não gostasse de experimentar. Quem sabe um dia... nem que seja por brincadeira!

Tem competido em diferentes tipos de provas e com carros variados: há alguma competição e algum automóvel que prefira?

Depois desta vitória, pilotar o Cadillac teve um lado especial.

E quanto às pistas – há alguma de que mais goste? Porquê?

Há várias pistas que estou ansioso por conhecer. A primeira é a de Long Beach e já ouvi falar muito bem de Mid-Ohio, Mosport, Laguna Seca...

Portugal tem condições para voltar a entrar no calendário do Mundial de Fórmula 1?

Penso que não temos estrutura financeira para isso.

Quais são as principais dificuldades para que um português faça carreira como piloto?

O automobilismo é um desporto caro que precisa, nos dias de hoje, de investimento que nem todos têm. Nem sempre o talento prevalece em relação à falta de apoios, infelizmente. Os pilotos portugueses são a prova viva disso mesmo.

Tem feito grande parte do seu trajeto competitivo no estrangeiro: que apoios vai recebendo dos emigrantes?

Sou muito acarinhado em todos os países que visito. É uma sensação ótima. Estar fora de Portugal mas continuar a ouvir o português e sentir que as pessoas estão a torcer por mim. É ótimo.

Quando vê António Guterres como secretário-geral da ONU ou Mário Centeno a liderar o Eurogrupo, isso prova o quê?

Que somos bons em muitas áreas. Pena que nem todos tenham o devido reconhecimento.

Coimbra continua a servir como refúgio depois das emoções nas pistas?

Sem dúvida. Coimbra é a minha cidade, é o meu lar. É lá que estão a minha base, a minha estabilidade, as minhas origens. Vou para qualquer lugar do mundo, mas sempre com Coimbra no horizonte.





PERFIL

Filipe Albuquerque nasceu a 13 de junho de 1985 em Coimbra e a sua aventura no desporto auomóvel iniciou-se no karting em 1993. Duas vezes campeão nacional da modalidade, Albuquerque conseguiu um patrocinador e seguiu para a Fórmula 3 em Espanha, competindo também na Fórmula Renault (incluindo a variante germânica). Em 2006 sagrou-se vencedor da Formula Renault Eurocup e do North European Formula Renault, participando no ano seguinte na Fórmula Renault 3.5 Series, além de ganhar lugar como suplente na GP2 Series. Com o apoio da Red Bull foi ainda escolhido para exibições de rua na Fórmula 1 e, aos 22 anos, testou mesmo um Toro Rosso. Na época de 2007/08 iria estrear-se pela A1 Team Portugal, rendendo João Urbano em A1 Grand Prix Series. Antes de a competição acabar, devido a problemas estruturais, o piloto de Coimbra ainda venceu na China em 2008/09.

Passou depois para o campeonato italiano de GT3 ao volante de um Audi R8 LMS. Ao mesmo tempo entrou na Superstars Series e venceu em 2010 uma das corridas que decorreram no Autódromo do Algarve. Nesse mesmo ano participou na Race of Champions e, na prova individual, afastou o alemão Sebastian Vettel (Fórmula 1) nas meias-finais, batendo na final o francês Sébastien Loeb, múltiplo campeão mundial de ralis. Em 2011, o português passou para o campeonato alemão de Turismos, além de entrar em provas de resistência. Dois anos mais tarde estreava-se nas 24 Horas de Daytona com um Audi R8 Grand-Am e vencia a sua categoria. 2014 foi o ano em que entrou na European Le Mans Series (LMP2) e entrou nas 24 Horas de Le Mans com a equipa oficial da Audi. Continuou a repartir o seu tempo por diversas provas e, em 2016, foi segundo no campeonato FIA WEC (LMP2). No ano passado ficou muito perto de se impor em Daytona, mas os problemas no carro ditaram que fosse segundo quando faltava pouco para o final. Este ano a vitória concretizou-se ao volante de um Cadillac.

