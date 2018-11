Esta noite, o F91 Dudelange ficou muito perto muito perto de fazer história no Giuseppe Meazza, frente ao colosso de Milão, em jogo da 5a jornada do grupo F da Liga Europa. Esteve a vencer por 2-1, mas deixou escapar a vitória nos minutos finais, para desalento das várias centenas de luxemburgueses que estiveram no estádio.

Sonho do Dudelange em Milão esteve perto, mas acabou em goleada

Esta noite, o F91 Dudelange ficou muito perto muito perto de fazer história no Giuseppe Meazza, frente ao colosso de Milão, em jogo da 5a jornada do grupo F da Liga Europa. Esteve a vencer por 2-1, mas deixou escapar a vitória nos minutos finais, para desalento das várias centenas de luxemburgueses que estiveram no estádio.

Quando Dino Toppmöller disse que a sua equipa iria entrar em San Siro para discutir o resultado não estava a fazer bluff. O campeão luxemburguês esteve a perder por 0-1, mas conseguiu dar a volta ao marcador com golos de Dominik Stolz e David Turpel, que, aos 49 minutos, levou à loucura os 600 adeptos que acompanharam a equipa grã-ducal à capital da Lombardia com um estupendo remate.

10 Um jogo que vai ficar para a história do F91 Dudelange, a primeira equipa luxemburguesa a participar numa fase de grupos da Liga Europa. Foto: AFP

O primeiro golo do F91 Dudelange, marcado por Dominik Stolz. Foto: AFP Dino Toppmöller, treinador do F91 Dudelange. Foto: AFP David Turpel, à dta., marcou o segundo golo do F91 Dudelange. Foto: AFP Gennaro Gattuso, apreensivo quando a sua equipa sofreu o segundo golo do Dudelange. Foto: AFP Emilia Oliveira, à dta., com um grupo de adeptos luxemburgueses junto à catedral de Milão, vibrou com os golos luxemburgueses em San Siro. Foto: Facebook

O grande AC Milão tremeu, Gennaro Gattuso ficou à beira de um ataque de nervos e o espectro da surpresa pairou durante mais de 20 minutos no estádio, onde a festa era feita nas bancadas pelos luxemburgueses, dentro e fora do campo.

Mas uma desatenção da defesa do Dudelange deu origem ao 2-2 e em 14 minutos os milaneses marcaram mais três golos perante a incredulidade e falta de experiência de alguns jogadores, e o sonho de pontuar na Liga Europa esvaiu-se.

No final do encontro, Emília Oliveira, adepta do F91 Dudelange, revelou "grande satisfação" apesar da derrota sofrida em San Siro: "Foi pena nos minutos finais termos sofrido golos que poderiam ter sido evitados, mas o facto de termos estado a vencer durante mais de 20 minutos no campo do AC Milão só pode deixar-nos orgulhosos. Perdemos, mas dignificámos o clube e o futebol luxemburguês. A festa, nas bancadas, também foi nossa", concluiu.

No outro encontro do grupo, o Bétis de Sevilha recebeu e bateu o Olympiacos por 3-0 e já está apurado para a fase seguinte. Na próxima e última jornada, dia 13 de dezembro, o F91 Dudelange recebe o Bétis de Sevilha no estádio Josy Barthel.







