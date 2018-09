Um golo de Soares, na reta final da partida, permitiu esta sexta-feira ao FC Porto vencer na receção ao Tondela por 1-0, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, possibilitando que os 'dragões' assumissem a liderança.

Soares sai do banco para dar vitória ao FC Porto

Um golo de Soares, na reta final da partida, permitiu esta sexta-feira ao FC Porto vencer na receção ao Tondela por 1-0, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, possibilitando que os 'dragões' assumissem a liderança.

O golo do triunfo dos 'dragões' surgiu já no minuto 85, num lance em que Soares recargou com sucesso um primeiro remate do argelino Brahimi.

Com esta vitória, o FC Porto assume provisoriamente o comando da prova com 15 pontos, mais um do que o Benfica, segundo, e dois do que o Sporting de Braga, que no domingo joga em casa do Belenenses, enquanto o Tondela baixou ao 12.º lugar com cinco pontos.

