A coqueluche do ciclismo português venceu a 81ª edição da Volta ao Luxemburgo em bicicleta.

Uma Volta ao Luxemburgo com sotaque português

António TORRADO

João Almeida, da equipa Deceuninck - Quick Step, é o nome do ciclismo português do momento, ao vencer a 81º edição da Volta ao Luxemburgo em bicicleta.

Outros portugueses passaram pela prova e venceram etapas - Joaquim Agostinho, em 1969, e Acácio da Silva, em 1983 - mas Almeida é o primeiro português a chegar ao primeiro lugar do pódio.



João Almeida é o grande vencedor da Volta ao Luxemburgo em bicicleta João Almeida conquistou neste sábado, 18, a 81.ª edição da Volta ao Luxemburgo.

À Rádio Latina, o português revelou "uma satisfação imensa" ao ver tantas bandeiras portuguesas que "deram apoio e motivação" para esta conquista.

A última etapa, disputada neste sábado, ligou a pequena cidade de Mersch à capital, numa distância de 183,7 kms e iniciou-se praticamente com a fuga de quatro ciclistas que chegaram a ter quase 6mn e meio de avanço.



Com o aproximar do final da etapa, o pelotão acelerou o ritmo e apanhou os fugitivos, após a primeira passagem pela meta. Faltavam duas voltas ao circuito de 10 quilómetros dentro da capital. Na última volta, os ataques sucederam-se, mas João Almeida respondeu sempre com categoria.

João Almeida. "Vitória tem sabor especial num país onde um quinto da população é portuguesa" Ciclista contava com este resultado desde sexta feira-feira, quando venceu com "margem grande".

A chegada foi discutida ao sprint, com vitória para o francês David Gaudu e com João Almeida, logo atrás, em segundo lugar.

Voltando ao princípio da semana, esta edição do Skoda Tour, que ficará memorável para os portugueses, teve início com um pelotão de 126 corredores, de 21 equipas de 9 nações diferentes. O grande destaque desta 81ª edição foi o subir de categoria no ranking das corridas mundiais.

Nesta edição participaram 8 World Team’s, ou seja, a primeira divisão Mundial do ciclismo, 12 equipas profissionais e uma equipa Luxemburguesa.

No segundo dia, uma fuga quase no final da tirada viu o Suíço Marc Hirschi conseguir um pequeno avanço, João Almeida ainda reagiu, mas perdeu a liderança da Volta por apenas 4 segundos.

Na terceira etapa, corrida debaixo de chuva, a chegada foi ao sprint. A equipa do português esteve sempre muito atenta e João Almeida chegou integrado no pelotão e a classificação geral manteve o Suíço Marc Hirschi com a camisola amarela e, de camisola azul da classificação por pontos, o português João Almeida manteve o segundo lugar a apenas 4 segundos do líder.

Durante a quarta etapa do SkodaTour Luxembourg, os ciclistas tiveram que competir num contra-relógio individual de 25,4 km onde João Almeida era um dos grandes favoritos.

O português contava ali conseguir voltar ao comando da classificação geral e ganhar um bom avanço para melhor controlar os seus adversários na etapa de hoje.

Objetivo conseguido, João Almeida fez o segundo melhor tempo a apenas 2 segundos do seu colega de equipa Mattia Cattaneo deixando o Suíço segundo classificado a 43 segundos.

Entre outros excelentes resultados, João Almeida venceu recentemente a difícil volta à Polonia onde chegou, pedalou, ganhou 2 etapas e venceu a camisola amarela ambicionada por muitos, que veio no tronco do português das Caldas da Rainha. Logo no arranque João Almeida mostrou que vinha para vencer ao ganhar ao sprint a primeira etapa.





