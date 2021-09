O percurso de 189 km é o mais longo das cinco etapas e vai sair de Mondorf-les-Bains até Mamer.

Skoda Tour

Terceira etapa da Volta liga Mondorf e Mamer

Henrique DE BURGO O percurso de 189 km é o mais longo das cinco etapas e vai sair de Mondorf-les-Bains até Mamer.

A terceira etapa da volta ao Luxemburgo em bicicleta, Skoda Tour, corre-se esta quinta-feira. O percurso de 189 km é o mais longo das cinco etapas e vai sair de Mondorf-les-Bains até Mamer.

A chegada está prevista para as 16h30. João Almeida, único ciclista português em prova, perdeu a camisola amarela esta quarta-feira e está agora em segundo lugar, a 4 segundos do novo líder, o suíço Marc Hirschi, da Teams Emirates.

Apesar de ter perdido a liderança na classificação geral, João Almeida ainda mantém a camisola azul, de pontos, para a sua equipa Deceuninck-Quick-Step.

A quarta etapa, a mais curta da prova, acontece na sexta-feira com um contrarrelógio de 25 quilómetros em Dudelange.

O Skoda Tour termina no sábado, com 183 quilómetros entre Mersch e a capital. O vencedor do ano passado foi o italiano Diego Ulissi, da formação Team Emirates.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.