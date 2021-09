Ciclista contava com este resultado desde sexta feira-feira, quando venceu com "margem grande".

João Almeida. "Vitória tem sabor especial num país onde um quinto da população é portuguesa"

No rescaldo da vitória na Volta ao Luxemburgo deste sábado, 18, João Almeia falou com o Contacto e revelou estar "muito contente" com este resultado, que tem "um sabor especial num país onde um quinto da população é portuguesa".

João Almeida é o grande vencedor da Volta ao Luxemburgo em bicicleta João Almeida conquistou neste sábado, 18, a 81.ª edição da Volta ao Luxemburgo.

Durante toda a prova, Almeida sentiu-se "em casa" e fez questão de realçar todo o "apoio incrível" que recebeu no Luxemburgo.

A vitória começou a desenhar-se na primeira etapa, quando vestiu a camisola amarela, mas no contrarrelógio de sexta-feira percebeu que ia mesmo ganhar "ao distanciar-me com uma margem grande do meu rival direto", o suíço Marc Hirschi , confidenciou. Um dia depois, subiu ao primeiro lugar do pódio.

Foto : Stéphane Guillaume

O ciclista tem noção de que alcançou hoje algo inédito, sendo o primeiro português a vencer a prova. "É um orgulho saber que bati um recorde" diz ao Contacto, que promoveu o encontro entre o camisola amarela e Acácio da Silva, um dos grandes nomes da história do ciclismo português que chegou a vencer uma etapa da Volta ao Luxemburgo em 1983.

Para Almeida, a presença de Acácio no Luxemburgo "foi importantíssima, é uma lenda do ciclismo". O desejo do jovem ciclista de 23 anos, que este ano conta com duas vitórias em Voltas, na Polónia e no Grão-Ducado, é seguir-lhe os passos e "fazer história, inspirando também os mais novos". Está no bom caminho.

