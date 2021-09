João Almeida conquistou neste sábado, 18, a 81.ª edição da Volta ao Luxemburgo.

João Almeida é o grande vencedor da Volta ao Luxemburgo em bicicleta

Ana Patrícia CARDOSO João Almeida conquistou neste sábado, 18, a 81.ª edição da Volta ao Luxemburgo.

Hoje é um dia de vitória para o ciclismo português. João Almeida venceu a 81.ª edição da Volta ao Luxemburgo e é o primeiro português a fazê-lo. Esta é a segunda vitória em Voltas este ano, já que também se sagrou vencedor da Volta à Polónia.

A Volta ao Luxemburgo terminou este sábado, com uma tirada de 183 quilómetros entre Mersch e a capital, em que Almeida acabou em segundo lugar, atrás do francês David Gaudu (Groupama-FDJ), o que lhe garantiu a vitória na Volta, ao terminar na geral com 46 segundos de vantagem para o suíço Marc Hirschi (UAE Emirates), segundo, e 1.05 minutos para o italiano Mattia Cattaneo, seu colega de equipa na Deceuninck-QuickStep. Garantiu também o primeiro lugar na classificação da juventude e dos pontos.

O ciclista português vestiu a camisola amarela durante um dia, ao ganhar a primeira etapa, mas perdeu-a um dia depois para Marc Hirschi. Voltou ao topo na sexta-feira, ao fazer o segundo melhor tempo (30 minutos e 54 segundos) nos 25 km de contrarrelógio em Dudelange (2 segundos atrás do seu colega de equipa Mattia Cattaneo).

O corredor luso, que venceu a Volta à Polónia em agosto, é o único português em prova. O Skoda Tour não convidou nenhuma equipa portuguesa este ano, apesar de ter trazido reunido grandes nomes do ciclismo mundial, como o colombiano Nairo Quintana, do italiano Vincenzo Nibali, do norueguês Boasson Hagen, do holandês Bauke Mollema, do australiano Caleb Ewan ou dos luxemburgueses Bob Jungels e Ben Gastauer.

Mas é um nome português que será lembrado.

