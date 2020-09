O ciclista italiano Diego Ulissi, da formação Team Emirates, venceu esta tarde a quarta e penúltima etapa da volta ao Luxemburgo em bicicleta, reconquistando a camisola amarela.

Skoda Tour. Diego Ulissi reconquista camisola amarela

Henrique DE BURGO

Ulissi, que já tinha ganho na primeira etapa em Kirchberg, recuperou a liderança que estava na posse do romeno Eduard Grosu, da formação Nippo-Delko Provence. Com 201 quilómetros de extensão, esta foi a mais longa etapa do Skoda Tour, que ligou Rodange a Differdange.

Amanhã corre-se a última etapa, a partir das 10h, entre Mersch e a cidade do Luxemburgo, num percurso de 177 quilómetros.

A Rádio Latina vai voltar amanhã à estrada para acompanhar a última etapa do Skoda Tour.



