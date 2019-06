Dezassete equipas participam este ano na Volta ao Luxemburgo em Bicicleta.

Skoda Tour 2019 arranca hoje

Arranca hoje a Volta ao Luxemburgo em bicicleta (Skoda Tour), com a realização do prólogo, às 19:00, no coração da cidade do Luxemburgo, de 2,1 km, entre o boulevard Roosevelt e a place Guillaume II. Na quinta-feita, dia 6 de junho, disputa-se a primeira etapa e também a mais longa da prova entre a capital e Hautcharage, numa tirada de 191,3 km.

Dezassete equipas participam este ano na Volta ao Luxemburgo em Bicicleta. Das formações em prova, destaque para a portuguesa W52-FC Porto e para as luxemburguesas Leopard Pro Cycling, Team Differdange-Losch e Team Lëtzebuerg.

A formação do Porto marca assim o regresso de atletas portugueses ao Skoda Tour, depois da participação de Fábio Silvestre, em 2016. O último luxemburguês a vencer do Skoda Tour foi Frank Schleck, em 2009. O irmão mais novo de Frank, Andy Schleck é o presidente da organização do Skoda Tour. O atleta foi o vencedor da Volta à França em 2010 e abandonou a alta competição em 2014.

A 79ª edição do evento realiza-se entre os dias 5 e 9 de junho para decidir quem será o sucessor do italiano Andrea Pasqualon.



SM / MP