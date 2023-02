O futebolista ganês Christian Atsu, atualmente nos turcos do Hatayspor, foi encontrado morto sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia.

Sismo. Antigo jogador do FC Porto encontrado sem vida nos escombros

O futebolista ganês Christian Atsu, antigo jogador de FC Porto e Rio Ave, atualmente nos turcos do Hatayspor, foi encontrado morto sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia, anunciou hoje o seu agente.



"O corpo sem vida de Atsu foi encontrado sob os escombros. Os seus pertences ainda estão a ser removidos. O seu telefone também foi encontrado", disse o seu agente Murat Uzunmehmet, citado pela agência turca privada DHA.

De acordo com os média turcos, o antigo jogador do Chelsea e do Newcastle, de 31 anos, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

O FC Porto, clube em que o avançado ganês chegou em 2009 e esteve até 2013, já lamentou a sua morte, através de uma publicação na página oficial do Facebook, recordando “um dos campeões de 2013”.

“É com profundo pesar que recebemos a noticia da morte de Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz. À família e amigos, enviamos as mais sentidas condolências, mensagem que estendemos a todas as vítimas do sismo da Turquia e Síria”, pode ler-se.

Primeiras notícias avançavam que tinha sido encontrado vivo

Atsu chegou ao FC Porto em 2009 para ingressar a equipa junior. O ganês foi emprestado ao Rio Ave para a época 2011-2012, mas regressou ao Porto para a seguinte, participando em nove jogos. Em setembro de 2013 assinou um contrato de cinco anos com o Chelsea.

A Embaixada do Gana na Turquia e a Associação de Futebol do Gana alegaram, inicialmente, que o avançado havia sido encontrado vivo, mas posteriormente provou-se que a informação era falsa.

O construtor da residência de luxo transformada agora em ruínas, onde se presume que 800 pessoas estejam enterradas, foi detido na semana passada enquanto tentava deixar a Turquia.

