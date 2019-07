Rui Costa, que chegou a estar em fuga, concluiu na oitava posição, com o mesmo tempo do quarto, a 1.28 minutos do vencedor da etapa.

Simon Yates vence ao 'sprint' e Alaphilippe mantém liderança no Tour

Rui Costa, que chegou a estar em fuga, concluiu na oitava posição, com o mesmo tempo do quarto, a 1.28 minutos do vencedor da etapa.

O britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott) venceu hoje ao ‘sprint’ a 12.ª etapa da Volta a França em bicicleta, após a qual o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) manteve a camisola amarela.

Simon cumpriu os 209,05 quilómetros que ligaram Toulouse a Bagnères-de-Bigorre, com três contagens de montanha, duas de primeira categoria, já na segunda metade da tirada, em 4:57.53 horas, batendo ao ‘sprint’ o espanhol Pello Bilbao (Astana) e o austríaco Gregor Muhlberger (BORA-hansgrohe).

Julian Alaphilippe manteve a camisola amarela, com 1.12 minutos de vantagem sobre o britânico Geraint Thomas e 1.16 sobre o colombiano Egan Bernal, ambos da INEOS, após terem chegado integrados no pelotão, a 9.35 dos primeiros.

Na sexta-feira, o pelotão vai disputar o contrarrelógio individual de 27,2 quilómetros com início e fim em Pau.

