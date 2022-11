A cantora colombiana é mais uma das artistas que mudou de ideias e agora se recusa a participar na cerimónia de abertura do Mundial do Qatar, perdendo uma soma milionária.

Desporto 3 2 min.

Qatar

Shakira já não vai atuar na cerimónia do Mundial 2022

Redação A cantora colombiana é mais uma das artistas que mudou de ideias e agora se recusa a participar na cerimónia de abertura do Mundial do Qatar, perdendo uma soma milionária.

Esta seria a quarta vez que Shakira atuaria na cerimónia de abertura de um mundial de futebol, tendo a cantora colombiana inicialmente confirmado a sua presença na abertura do Qatar 2022. Contudo, agora mudou de ideias e reclinou o convite da FIFA na inauguração do maior evento desportivo do planeta, que é visto por muitos milhões de espetadores em todo o mundo.

Também os artistas Dua Lipa e Rod Stewart recusaram o mesmo convite para abrir este campeonato mundial de futebol que começa dia 20 de novembro. E as razões são as mesmas: as críticas à realização deste evento no Qatar, pelo desrespeito pelos direitos humanos no país.

A "nega" de Shakira ao evento, que paga milionariamente aos artistas para atuar, foi divulgada ontem, quarta-feira, por duas jornalistas no "Programa Ana Rosa", da Telecinco. A cantora colombiana que reside em Espanha foi alvo de muitas críticas após o anúncio da sua presença na inauguração deste Mundial.

12 anos de polémicas até ao Mundial do Qatar 2022 Estas são as polémicas que envolveram o país anfitrião mais inesperado que a competição já teve.

"Confirmaram-me que Shakira não irá atuar na cerimónia de inauguração, mas não me confirmaram se terá algum papel durante o Mundial", declarou a jornalista Adriana Dorronsoro no "Programa de Ana Rosa".

Também outra colaboradora do programa televisivo, Sandra Alado, acrescentou que os agentes de Shakira lhe revelaram que "hoje não está confirmada a sua participação". No referido programa televisivo foi pedido à cantora colombiana que esclarecesse tudo e anunciasse oficialmente a sua decisão. "Ela estava como artista convidada e agora terá de emitir um comunicado para explicar tudo".

A cantora colombiana atuou nas cerimónias de abertura dos mundiais da Alemanha, em 2006, no Mundial de África do Sul, em 2010, e no Mundial do Brasil, em 2014.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Os artistas Shakira, Dua Lipa e Rod Stewart recusaram ir atuar no Mundial do Qatar que começa dia 20 novembro.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Os artistas Shakira, Dua Lipa e Rod Stewart recusaram ir atuar no Mundial do Qatar que começa dia 20 novembro. Os artistas Shakira, Dua Lipa e Rod Stewart recusaram ir atuar no Mundial do Qatar que começa dia 20 novembro. Os artistas Shakira, Dua Lipa e Rod Stewart recusaram ir atuar no Mundial do Qatar que começa dia 20 novembro.

As negas de Rod Stewart e Dua Lipa

Esta semana, o cantor Rod Stewart confirmou que recusou o convite para atuar na inauguração do Qatar 2022 e nem o milhão de euros oferecido o fez balançar. "Ofereceram-me mais de um milhão de euros, há 15 meses, para ir lá tocar, mas eu recusei, não me pareceu correto", declarou o artista ao "The Sunday Times", salientando ser um defensor dos direitos humanos.

Já antes Dua Lipa esclarecera publicamente que nunca negociou a sua atuação neste mundial de futebol. "Anseio visitar o Qatar quando o país tiver cumprido todos os compromissos de direitos humanos que fez quando ganhou o direito de receber o Mundial", escreveu a cantora num comunicado.

Não vejam a bola O Mundial do Qatar é o expoente máximo de tudo o que está errado com este outrora maravilhoso desporto.

Desde o anúncio de que o campeonato mundial de futebol 2022 seria no Qatar que se têm multiplicado as críticas aos atropelos aos direitos humanos laborais e sociais cometidos neste país do Médio Oriente.

As más condições de trabalho na construção dos estádios e infraestruturas para o campeonato do mundo, entre 2010 e 2019, causaram a morte de mais de 6500 trabalhadores, segundo avançou o jornal britânico "The Guardian", em fevereiro.

O país também é criticado pelo desrespeito pelos direitos das mulheres e da comunidade LGBT+.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.