Equipa andaluza conquistou a competição pela sexta vez numa final com emoções fortes e reviravoltas no marcador.

Sevilha bate Inter e vence Liga Europa

Álvaro CRUZ Equipa andaluza conquistou a competição pela sexta vez numa final com emoções fortes e reviravoltas no marcador.

Neste duelo de estilos, esta noite, o futebol mais técnico e apoiado dos espanhóis acabou por se impôr ao de maior rigor e disciplina por parte dos italianos (por 3-2). No entanto, qualquer um dos conjuntos poderia ter vencido.

E até foi o Inter do 'sargento' Antonio Conte que se adiantou no marcador, logo aos 5 minutos graças a uma grande penalidade cometida pelo brasileiro Diego Carlos, mas o Sevilha igualou aos 12 por de Jong, avançado holandês que voltou a marcar aos 33, colocando a sua equipa em vantagem.

Mas o Inter não deixou cair os braços e foi à procura do empate, tendo conseguido empatar a contenta, três minutos depois, com um belo cabeçeamento de Diego Godine as duas foram empatadas para o intervalo.

Na etapa complementar, o jogo foi menos espetacular e baixou de intensidade. As equipas repartiram o domínio, mas o central Diego Carlos, jogador que já passou pelo futebol português, redimiu-se da grande penalidade que originou o primeiro golo do Inter e, num pontapé acrobático que contou com a colaboração de Lukaku, avançado contrário, acabando por sentenciar a partida oferecendo o sexto triunfo na prova aos sevilhanos comandados por Julen Lopetegui.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.