Sérvia bate Luxemburgo e adia contas da qualificação lusa

O empate ou a derrota da Sérvia davam o apuramento direto à seleção nacional para o Euro 2020, mas os 'leões vermelhos', apesar da boa réplica, não conseguiu impedir os sérvios de somar os três pontos.

O Luxemburgo perdeu por 2-3 na Sérvia, em jogo da fase de qualificação para o Euro'2020 realizado esta quinta-feira, resultado que não interessava a Portugal nas contas do grupo B que apenas ficarão fechadas no domingo, no estádio Josy Barthel.



Mitrovic marcou os dois primeiros golos do encontro, aos 11 e 43 minutos, mas na segunda parte, Gerson Rodrigues reduziu o marcador. A Sérvia reagiu e aos 70 minutos Radonjic aumentou a vantagem para os sérvios ao marcar um belo golo e gdar uma vantagem mais confortável à sua equipa.

No entanto, David Tupel marcou aos 75 minutos e fez o segundo golo do Luxemburgo, ainda assim insuficiente para evitar a derrota da formação grã-ducal.

A Sérvia, que soma 13 pontos, recebe a já apurada Ucrânia no domingo e continua na luta com Portugal que soma 14, mas depende de si próprio e de uma vitória no Luxemburgo.

