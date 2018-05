O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, chegou a acordo para a renovação do contrato com os 'dragões' por mais uma temporada, passando o vínculo a ser válido até 30 de junho 2020.

Sérgio conceição renova com FC Porto até 2020

Um ano depois de ter chegado ao Dragão, o técnico vê agora o contrato prolongado por mais uma época, tendo afirmado, em declarações ao Porto Canal, que, apesar de "uma ou outra abordagem", a prioridade foi sempre manter-se no comando técnico dos 'azuis e brancos'.

Sérgio Conceição, de 43 anos, depois de ter levado o FC Porto à conquista do 28º título de campeão nacional, colocando um ponto final a uma série de quatro temporadas sem títulos, prepara-se agora para começar a segunda temporada no comando dos 'dragões'.

O técnico afirmou, ao Porto Canal, que a formalização do acordo não vai alterar em nada todo o empenho e dedicação ao clube.

"Essa motivação e essa confiança do presidente não precisam de papel nem de caneta, a confiança e a motivação para treinar não precisam de contratos. Até hoje, nunca discuti um contrato com o nosso presidente. É importante, não é fundamental meter no papel, mas o FC Porto achou que era importante fechar mais um ano. Estou contente por ficar ligado ao clube até 2020. É importante frisar que mesmo que partisse para a nova época a acabar o contrato no final da mesma não ia mexer com a minha dedicação para com o clube. Não vinha preparado, vinha entregar o relatório ao presidente e fui brindado com esta bela surpresa", disse.

Sérgio Conceição revelou-se um homem feliz, lembrando a "grande paixão" que nutre pelo clube.

"Representei um clube de topo do mundo, em termos daqueles que são os grandes clubes na Europa. O FC Porto está incluído nesse lote pelas vitórias que obteve nos últimos anos. Ao representar um clube desta dimensão, obrigando também a ter esse fator emocional, no sentido de existir uma grande paixão pelo clube, que conheço desde os meus 16 anos, juntou-se o útil ao agradável. Estou extremamente feliz, principalmente por este sinal de confiança", acrescentou o técnico.

O presidente dos 'azuis e brancos', Pinto da Costa, explicou que esta decisão "já estava pensada há muito tempo" e que a continuidade de Sérgio Conceição no comando da equipa principal "é algo natural".

"Agora que terminou a época, e antes de ir de férias, entendemos que era importante firmar no papel o que tínhamos pensado e alinhavado. Ninguém estranha que um homem da casa, que tem uma paixão grande pelo clube, que teve tanto sucesso, renovasse. É sinal que estamos contentes e que ele também está. É normal quando se está bem não mudar. É tudo natural e estou muito satisfeito", disse o dirigente.

