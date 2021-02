O treinador do FC Porto considerou hoje que Francisco Conceição "está pronto" para se estrear como titular na I Liga portuguesa de futebol, mas reiterou que não faz distinções pelo facto de o avançado ser seu filho.

Sérgio Conceição diz que o filho “está pronto” para ser titular na I Liga

Lusa O treinador do FC Porto considerou hoje que Francisco Conceição "está pronto" para se estrear como titular na I Liga portuguesa de futebol, mas reiterou que não faz distinções pelo facto de o avançado ser seu filho.

"Está pronto, mas nunca falei sobre os jogadores que entram ou não como titulares. [Francisco Conceição] Faz parte do grupo de trabalho e quando achar que é o momento certo será titular. Caso contrário, fica no banco, na bancada ou em casa. Não há diferenças. Quando entro no Olival, fecho a cortina. Sou treinador do FC Porto", disse Sérgio Conceição, durante a conferência de imprensa relativa ao jogo com o Sporting, no sábado.



O técnico dos ‘dragões' lembrou que a II Liga, onde Francisco alinhava, na equipa B do FC Porto, é "extremamente competitiva", considerando que deu ao avançado a preparação adequada para "jogar noventa minutos na I Liga".

Sérgio Conceição disse que o filho herdou de si "a mesma atitude e a forma apaixonada de ver o futebol", mas adiantou que "de resto não é igual", partilhando alguns episódios mais pessoais sobre a sua relação com o filho.

"O Francisco vive na mesma casa que eu, mas, como não tem carta de condução, vem para o treino pelos próprios meios, seja de táxi ou com os irmãos. Uma vez trouxe-o, mas deixei-o longe da porta. Ficou com ‘azia' [risos]. Quero entrar no Olival como treinador do FC Porto, não como pai do Francisco, do Rodrigo, do Sérgio, do José ou do Moisés", disse Sérgio Conceição.

O FC Porto, segundo classificado, com 44 pontos, recebe no sábado o Sporting, líder do campeonato, com 54, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.