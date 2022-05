Dedo de treinador, só pode: não há um único repetente nos onze ideais do FC Porto campeão em 2018, 2020 e 2022.

FC Porto campeão

Sérgio Conceição 3.0

Anos pares é a cena de Sérgio Conceição. Veja lá bem isto. Estreia na selecção nacional? 1996 (vs Ucrânia). Primeiro golo em Itália? 1998 (Lazio vs Juventus). Hat-trick no Euro? 2000 (vs Alemanha de Kahn). Último jogo de sempre como futebolista? 2010 (PAOK). Estreia como treinador na 1.ª divisão? 2012 (Olhanense). Primeira vitória como visitante no Estádio da Luz? 2014 (Braga). Única aventura no estrangeiro? 2016 (Nantes). Primeiro título de campeão português? 2018 (FC Porto). Segundo título? 2020 (FC Porto). Terceiro? 2022 (FC Porto).

Pois é, Sérgio Conceição é tricampeão e é um tri muuuito diferente de todos os outros na 1.ª divisão pela ausência de elos de ligação em 2018, 2020 e 2022. Verdade, não há um único elemento repetente. Em 2018, o FC Porto campeão faz-se com Casillas na baliza, Ricardo, Felipe, Marcano e Alex Telles na defesa, Danilo a 6, Corona e Herrera , Marega, Aboubakar e Brahimi a atazanar quem quer que seja lá à frente. A liderança é um posto durante a maior parte do tempo. De repente, o Benfica, tetracampeão em título, a caminho do penta, ganha fôlego e cresce a olhos vistos. No sábado, dá água pela barba ao Vitória SC de Peseiro na Luz com bis de Jonas. Domingo é dia de folga. Na segunda-feira, 2 Abril, o Restelo quase enche com tanto adepto do FC Porto. Há toda uma bancada à frente da central a abarrotar. Sem saber como, o Belenenses de Silas saca 2:0 por Nathan e Maurides.

O Benfica assume a liderança a seis jornadas do fim e ainda recebe o FC Porto daí a duas semanas. O clássico é mexido e resolvido em cima do minuto 90, por Herrera, autor de um remate espontâneo fora da área ao ângulo superior, sem qualquer hipótese para Bruno Varela. O Benfica baixa os braços e entrega o título na jornada 32, com uma derrota surpresa em casa, vs Tondela de Pepa por 3:2. No dia seguinte, um golo de Marega aos 89’ nos Barreiros acaba com as contas.

Segue-se 2018-19, campeão Benfica de Bruno Lage graças a uma segunda volta irrepreensível com vitórias no Dragão, no José Alvalade e em Braga. Em 2019-20, Sérgio Conceição volta ao ataque. Sai Casillas, entra Marchesín, um mexicano bom de bola, aconselhado por Pedro Caixinha, então treinador do Cruz Azul. No quarteto defensivo, há Corona (novidade), Pepe (novidade), Marcano e Alex Telles. No meio, novamente Danilo. Depois, Otávio (novidade), Uribe (idem idem) e Luis Díaz (aspas aspas). No ataque, Soares e Marega. O Benfica, ainda de Lage, é rei e senhor durante a primeira volta. Na segunda, o FC Porto ganha-lhe 12 pontos e é campeão na penúltima jornada, 2:0 vs Sporting no Dragão, por Danilo e Herrera, ambos após o intervalo.

Curiosamente é esse Sporting de Rúben Amorim o campeão português em 2021, contra todas as expectativas, com um plantel jovem e sem experiência na 1.ª divisão, casos dos reforços Adán, Feddal ou dos miúdos Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Tiago Tomás e por aí fora. O goleador é Pedro Gonçalves, primeiro melhor marcador português do campeonato desde Domingos (FC Porto) em 1996. O Sporting mantém a equipa, acrescenta Sarabia e, depois, Slimani mais Edwards. E a verdade é que o Sporting está a três pontos de repetir a pontuação da época passada, só que o FC Porto tem mais andamento e bate o recorde nacional de invencibilidade, pertença do Benfica desde 1976.

Do onze de 2020 para o de 2022, só se mantêm Pepe, Otávio, Uribe e Luis Díaz (e este sai em Janeiro, para o Liverpool, onde é craque e finalista da Liga dos Campeões). Tão-só quatro jogadores. De resto, novidade atrás de novidade. Todas elas espantosas. Para começar, há quatro campeões europeus da Youth League 2019. A saber, Diogo Costa (até ver, guarda-redes menos batido da 1.ª divisão 2021-22), João Mário (surpresa na lateral-direita, à frente de Manafá e Corona, este de malas aviadas para Sevilha, também na reabertura do mercado), Vitinha (encosta Sérgio Oliveira às boxes e o goleador de 2020-21 pede para sair em Janeiro, rumo à Roma de Mourinho) e Fábio Vieira (sucessor de Luis Díaz no lado esquerdo antes de se encontrar a alternativa Pepê, outra grata surpresa).

Ainda faltam três jogadores para o onze. No ataque, Taremi é o portista mais importante em golos (20) e assistências (13). Sozinho, participa em mais de 40% dos golos para a 1.ª divisão. Notável. Ao seu lado, o brasileiro sub23 chamado Evanilson, autor de 11 golos na segunda volta, hat-trick incluído vs B SAD no Jamor. No início de época, o titular até é o espanhol Toni Martínez e é ele quem marca o primeiro golo da caminhada triunfal, vs B SAD, no Dragão. Acontece que Evanilson evolui de uma forma nunca vista e entende-se às mil maravilhas com Taremi.

Deixámos Zaidu para último lugar. Por ser o jogador mais sobrevalorizado, por ser o menos tecnicista (ao ponto de perder o lugar para o central Marcano no primeiro terço da época e depois para Wendell, contratado de propósito para suprir a lesão grave de Marcano). Ora bem, Zaidu recupera o lugar a meio da segunda volta e faz-se herói no jogo mais importante da época, na Luz. É o nigeriano quem finaliza aquele contra-ataque supersónico de 12 segundos na cara de Vlachodimos aos 90’+4 e garante a 100.ª vitória de sempre do FC Porto vs Benfica. Incrível, Zaidu, incrível.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)





