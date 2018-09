A tenista norte-americana Serena Williams desentendeu-se com o árbitro português Carlos Ramos, na final do Grand Slam, e furiosa chamou-o de "ladrão" por este lhe ter retirado um ponto.

Serena chama "ladrão" a Carlos Ramos

A japonesa Naomi Osaka conquistou pela primeira vez um torneio do Grand Slam, ao vencer a norte-americana Serena Williams na final do US Open, por 6-2 e 6-4, mas a vitória parece ter passado para segundo plano, devido ao desentendimento que Serena Williams teve com o árbitro da final, o português Carlos Ramos.

Tudo aconteceu, quando Carlos Ramos retirou um ponto à norte-americana por considerar que esta estava a receber instruções do seu treinador, que estava na bancada.

Serena Williams foi pedir explicações ao português e chamou-o de "ladrão" devido ao ponto retirado.

"Deve-me um pedido de desculpas", "peça-me desculpas", "você roubou-me", "está a brincar comigo?", "você é um ladrão", "nunca fiz batota na vida" foram algumas das frases proferidas diretamente ao árbitro em plena final.