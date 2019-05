Luc Holtz vai continuar à frente dos destinos dos Leões Vermelhos (Roude Léiw, na denominação original em luxemburguês).

Selecionador do Luxemburgo renova contrato por mais dois anos

Manuela PEREIRA Luc Holtz vai continuar à frente dos destinos dos Leões Vermelhos (Roude Léiw, na denominação original em luxemburguês).

O selecionador nacional mantém-se no cargo por mais dois anos, depois de renovar contrato, anunciou a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) esta manhã, em comunicado.

O técnico luxemburguês, que no próximo dia 14 de junho celebra 50 anos, tinha contrato ao dia 31 de dezembro de 2019, mas o vínculo contratual foi-lhe agora prolongado até 31 de dezembro de 2021.

O antigo jogador, natural de Ettelbruck sucedeu a Guy Hellers no comando técnico dos ‘Leões Vermelhos’ em setembro de 2012. Antes tinha orientado os sub-21, entre 2008 e 2010.

Na sua carreira de futebolística, o médio Luc Holtz vestiu a camisola de vários clubes, nomeadamente dos Red Boys Differdange, do Avenir Beggen e do Etzella. Após um registo de 111 golos no marcador, Holtz pendura as chuteiras em 2017. No Etzella chegou mesmo a assumir dupla função de treinador e jogador. Quanto a internacionalizações, Holtz representou a seleção luxemburguesa por 55 vezes, entre 1991 e 2002, tendo marcado apenas um golo.

O próximo desafio da seleção tricolor é a qualificação para o Campeonato da Europa de 2020.

A seleção luxemburguesa de futebol iniciou a fase de preparação para a dupla jornada, frente a Lituânia e Ucrânia, há uma semana. Esta tarde, às 18:30, cumpre o nono treino, no centro de estágio, em Lipperscheid, no norte do país.

Os convocados de Holtz irão realizar pelo menos um treino por dia até ao próximo domingo, dia em que têm um particular frente ao Madagáscar. Este jogo amigável visa preparar o Leões Vermelhos para os embates a valer frente à Lituânia, no dia 7 de junho, e à Ucrânia, três dias depois.

A seleção luxemburguesa integra o Grupo B de qualificação para o EURO 2020. O mesmo grupo de Portugal.