Nota de destaque para as presenças de João Félix e Dyego Sousa, ao passo que João Mário e André Silva são as ausências mais notadas.

Desporto 3 min.

Seleção. Ronaldo e João Félix nos eleitos para a Liga das Nações

Nota de destaque para as presenças de João Félix e Dyego Sousa, ao passo que João Mário e André Silva são as ausências mais notadas.

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira a lista de jogadores convocados para representar Portugal na final four da Liga das Nações, que decorrerá entre 5 e 9 de junho no Porto e em Guimarães. Os avançados Cristiano Ronaldo, que falhou a fase de qualificação, e João Félix, sem qualquer internacionalização, integram os 23 convocados de Portugal para a ronda final da Liga das Nações de futebol, divulgados hoje pelo selecionador Fernando Santos.



Cristiano Ronaldo, de 34 anos, o jogador com maior número de jogos (156) e golos (85) pela seleção nacional, foi o grande ausente da fase inicial da competição, por decisão conjunta com Fernando Santos, na qual a equipa campeã europeia venceu o grupo 3 de qualificação, à frente da Itália e a da Polónia, com duas vitórias e dois empates.

João Félix, de 19 anos, que se assumiu como uma das principais referências do Benfica na segunda metade da época 2018/19, contribuindo decisivamente para a conquista do 37.º título nacional por parte da equipa lisboeta, já tinha sido chamado para o arranque da fase de apuramento para o Euro2020, frente à Ucrânia e Sérvia, mas não foi utilizado em nenhum dos encontros.

Em relação à última convocatória, que era alargada a 25 jogadores, destacam-se as saídas do médio João Mário e do avançado André Silva, que ficam de fora da fase final da Liga das Nações, que Portugal vai organizar, entre 05 e 09 de junho, no Porto e em Guimarães.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, a 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. No dia a seguir, a Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 15:00

Depois de justificar as suas escolhas, Fernando Santo analisa a preparação para dois jogos da seguinte forma: "Temos dois jogos e o tempo de preparação mais curta. Vamos treinar, jogamos dois dias depois e jogamos novamente dois dias depois. Nesta fase da época, a maior parte dos jogadores foram submetidos a um trabalho tremendo, pelo que o desgaste mental e físico é muito forte. É muito importante fazer uma boa recuperação através do equilíbro entre o treino e descanso".



"Para eles, disputar um título é sempre importante. Os jogadores têm muito orgulho em representar a seleção, ainda por cima com um título por disputar. É um fator de motivação estra", explicou. "Esta é uma prova diferente. É a eliminar. Se quisermos de estar na final, temos de ganhar a meia final, não há outra forma", lembrou também.

Lista completa dos convocados

- Guarda-redes: Beto, Rui Patrício e José Sá.

- Defesas: Raphael Guerreiro, Mário Rui, Rúben Dias, José Fonte, Pepe, Nélson Semedo e Cancelo;

- Médios: Danilo Pereira, William Carvalho, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Pizzi e João Moutinho.

- Avançados: Rafa Silva, Guedes, Bernardo, Félix, Diogo Jota, Dyego Sousa, Cristiano Ronaldo.



Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.