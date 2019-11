A equipa das 'quinas' foi hoje recebida na cidade do Luxemburgo por algumas dezenas de adeptos portugueses apesar das temperaturas baixas, a dois dias do decisivo encontro de qualificação para o Euro2020.

Seleção recebida no Luxemburgo por dezenas de adeptos portugueses

A comitiva portuguesa chegou ao hotel no centro da cidade, onde vai ficar instalada, por volta das 19h30, sendo recebida por várias dezenas de adeptos, apesar de a temperatura baixas.

4 Cristiano Ronaldo foi o mais apaludida à chegada ao Luxemburgo. Foto: LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Cristiano Ronaldo foi o mais apaludida à chegada ao Luxemburgo. Foto: LUSA Bernardo Silva foi um dos jogadores que deu autógrafos aos adeptos que acolheram a seleção portuguesa. Foto: LUSA Bernardo Silva e Ruben Dias com os adeptos. Foto: LUSA José Fonte foi outro dos jogadores que esteve com os adeptos a dar autógrafos. Foto: LUSA

Cristiano Ronaldo foi o mais aplaudido pelos adeptos portugueses que receberam a seleção, com Bruno Fernandes, José Fonte e Bernardo Silva a distribuírem autógrafos.

A seleção portuguesa faz o derradeiro treino amanhã, sábado, às 11h00, em Bissen, devido ao mau estado do relvado no estádio Josy Barthel.

No mesmo local, o selecionador Fernando Santos e um jogador fazem a antevisão da partida, às 12h30 locais.

Com um encontro por disputar no Grupo B, a Ucrânia, já apurada, lidera com 19 pontos, mais cinco do que Portugal, segundo classificado, e seis do que a Sérvia, terceira.

Na última jornada, Portugal joga no Luxemburgo, enquanto a Sérvia recebe a Ucrânia, com um triunfo da 'equipa das quinas' a proporcionar o apuramento direto para a fase final, independentemente do resultado obtido pelos sérvios.

