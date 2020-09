Equipa das quinas bateu na final a formação da Suíça por 5-4 num jogo bastante disputado.

Seleção portuguesa de futebol de praia revalida título europeu

Redação Equipa das quinas bateu na final a formação da Suíça por 5-4 num jogo bastante disputado.

Este domingo, a seleção portuguesa de futebol de praia bateu na final a Suíça, por 5-4, e revalidou o título de campeão europeu da modalidade, o sétimo título da equipa lusa na Liga Europeia da competição.

A seleção orientada por Mário Narciso com Léo Martins a abrir o marcador no estádio Estádio do Viveiro, na Nazaré, mas a Suíça reagiu e, aos nove minutos, igualou o marcador.

No entanto, a formação lusa foi para o primeiro descanso em vantagem graças a um golo de calcanhar de André Lourenço.

Os campeões em título, que defendiam o troféu conquistado em 2019, voltaram a entrar melhor para os segundos doze minutos do encontro com Léo Martins a bisar na partida à passagem dos 14 minutos.

A Suíça não se intimidou e Stankovic, com dois golos em dois minutos, voltou a igualar a partida.

Portugal não baixou os braços e o veterano Belchior cobrou um livre de forma perfeita, colocando a equipa nacional na frente do marcador. Contudo, o guarda-redes suíço Elliot recolocou o empate no encontro com um belo remate de baliza a baliza.

No terceiro período, Léo Martins fez de bicicleta o seu terceiro golo no encontro e recolocou a equipa portuguesa em vantagem na final a pouco mais de dois minutos do fim.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.