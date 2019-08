Daniel Podence, extremo da equipa grega do Olympiakos, é a grande novidade na lista de convocados de Fernando Santos para os compromissos da Seleção Nacional frente à Sérvia e Lituânia, referentes à qualificação do Europeu 2020. O ex-jogador do Sporting, de 23 anos, faz a estreia absoluta nas convocatórias da seleção principal.

Seleção. Podence com estreia absoluta na lista de Fernando Santos

Destaque ainda para as chamadas de Daniel Carriço, jogador do Sevilha, e de Renato Sanches, médio que está agora ao serviço do Lille, emprestado pelo Bayern Munique.



Sobre a convocatória de Podence, Fernando Santos revelou que "há dois que o Rui Jorge me falava no Daniel Podence quando o levou para o Campeonato da Europa sub-21, mas ele passou por uma fase que não tinha regularidade. Entretanto começámos a observar o Olympiakos e ele saltou-me à vista. E quando assim é, quero vê-lo ao vivo. Tem um enorme potencial e mostrou muita qualidade para cá estar", justificou o selecionador aos jornalistas.



O encontro diante dos sérvios está agendado para 7 de setembro, no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, enquanto a partida com os lituanos será disputada dia 10 do mesmo mês, no Estádio FF, em Vilnius. Os dois jogos têm pontapé de saída agendado para as 20h45.

Lista completa dos convocados

Guarda-redes: Rui Patrício, Beto e José Sá;



Defesas: João Cancelo, Nélson Semedo, Carriço, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Marío Rui e Raphael Guerreiro.

Médios: Danilo, Rúben Neves, William, Bruno Fernandes, João Moutinho, Pizzi e Renato Sanches.

Avançados: Bernardo, Daniel Podence, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e João Félix.

