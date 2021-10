A Federação Luxemburguesa de Futebol anunciou nesta sexta-feira os 25 jogadores convocados por Luc Holtz para os próximos dois embates do ‘grupo A’ de qualificação do Mundial de futebol Catar-2022.

Seleção luxemburguesa. Sete lusófonos convocados para os jogos contra Sérvia e Portugal

Henrique DE BURGO A Federação Luxemburguesa de Futebol anunciou nesta sexta-feira os 25 jogadores convocados por Luc Holtz para os próximos dois embates do ‘grupo A’ de qualificação do Mundial de futebol Catar-2022.

Os leões vermelhos vão receber a Sérvia no dia 9 de outubro e jogam contra Portugal no dia 12, no estádio Algarve.

Entre os convocados há sete jogadores lusófonos. Diogo Pimentel, do Fola de Esch, volta a ser chamado pelo selecionador luxemburguês, depois de ter falhado a estreia na última convocatória, após ter sido detetado com covid-19.Ainda entre os outros lusófonos, destaque para a segunda chamada consecutiva de Yvandro Borges, do Borussia Mönchengladbach.

Da lista fazem ainda parte os repetentes Gerson Rodrigues (Troyes), Mica Pinto (Sparta Roterdão), Leandro Barreiro (Mainz), Christopher Martins (Young Boys) e Eric Veiga (Vilafranquense).

Portugal lidera o ‘grupo A’ com 13 pontos. A Sérvia está em segundo com 11, enquanto o Luxemburgo está em terceiro com 6 pontos e um jogo a menos. A Irlanda tem 2 pontos e o Azerbaijão é último, com 1 ponto.



