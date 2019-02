A seleção luxemburguesa de futebol perdeu esta noite com a equipa alemã do Sarrebruck, por 1-0, em jogo amigável disputado em Canach.

Seleção luxemburguesa perde com Sarrebruck em jogo amigável

A seleção luxemburguesa de futebol perdeu esta noite com a equipa alemã do Sarrebruck, por 1-0, em jogo amigável disputado em Canach.

Neste encontro de preparação que visa a receção da Lituânia a 22 de março, a contar para as eliminatórias do próximo Campeonato da Europa de Futebol, o selecionador Luc Holtz não pôde contar com os principais titulares por estarem ao serviço dos seus clubes profissionais.



Com uma equipa formada maioritariamente por jogadores jovens (muitos deles a fazerem a sua estreia internacional), o Grão-Ducado deu uma pálida imagem frente a uma equipa da 4a divisão alemã.

No próximo encontro de preparação, agendado para 4 de março, em Bissen, o Luxemburgo defronta a equipa alemã do Sandhausen.

Luxemburgo - Sarrebruck 0-1

Estádio de la rue de Lenningen, em Cancah, com arbitragem de M. Morais assistido por M. da Costa e Mateus.

327 espectadores.



Resultado ao intervalo: 0-1.

Golo: 0-1 Jacob (13e).

Disciplina: Nada a assinalar.

Cantos: 3 (0+3) para o Luxemburgo, nenhum para o Sarrebruck.

LUXEMBURGO:

Schon; Bohnert (74' Martins), Matias (46' Klapp), Hall (46' Todorovic), Carlson; Skenderovic (67' Delgado), Jänisch (85' Simon), Mutsch (cap) (85' Nsidjine); S. Thill (79' Laterza), Bensi (85' Olesen), Muratovic (46' Holtz).

Jogador não utilizado: Czekanowicz.

Treinador: Luc Holtz

SARREBRUCK:

Cymer; Oschkenat, Zellner, Dausch (63' Mendler), Zeitz (cap), Perdedaj (71e Holz), Müller (77' Carl), Jacob (77' Mendy), Jänicke (77' Vunguidica), Miotke, Franjic (71' Jurcher).

Jogador não utilizado: Batz.

Treinador: Dirk Lottner