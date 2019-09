A nova estrutura implica que as Ligas A, B e C integrem 16 equipas, ao passo que a Liga D será composta por sete selecções, a partir da edição 2020/21. As equipas são distribuidas por cada uma das Ligas com base no 'ranking' global registado no final da UEFA Nations League 2018/19 e o Luxemburgo é um dos beneficiados ao subir para a Liga C

Seleção luxemburguesa de futebol promovida à Liga C das Nações

As quatro ligas da UEFA Nations League de 2020/21 ficaram confirmadas, no seguimento de um ajuste feito ao formato da competição. Os grupos dentro de cada liga serão decididos por um sorteio a realizar no dia 3 de Março de 2020, em Amesterdão.

Liga A

Portugal (atual campeã), Holanda, Inglaterra, Suíça, Bélgica, França, Espanha, Itália, Bósnia e Herzegovina, Ucrânia (promovida), Dinamarca, Suécia, Croácia, Polónia, Alemanha, Islândia

As equipas serão divididas em quatro grupos de quatro, com os vencedores dos grupos a avançarem para a fase final da UEFA Nations League (meias-finais, jogo para o terceiro lugar e final) em Junho de 2021, onde lutarão para vencer a segunda edição da UEFA Nations League. Um país anfitrião será nomeado entre as equipas finalistas.

As equipas que terminarem no último lugar de cada agrupamento serão despromovidas à Liga B.

Liga B

Rússia, Áustria, País de Gales, República Checa, Escócia, Noruega, Sérvia, Finlândia, Eslováquia, Turquia, República da Irlanda, Irlanda do Norte, Bulgária, Israel, Hungria, Roménia.

As equipas serão divididas em quatro grupos de quatro. Os vencedores dos grupos serão promovidos, ao passo que as selecções que terminem no último lugar serão despromovidas à Liga C.

Liga C

Grécia, Albânia, Montenegro, Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo, Bielorrússia, Chipre, Estónia, Eslovénia, Lituânia, Luxemburgo, Arménia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia

As equipas serão divididas em quatro grupos de quatro. Os vencedores dos grupos serão promovidos. Duas equipas da Liga C serão despromovidas à Liga D para a terceira edição da competição, em 2022/23. Essas duas equipas são determinadas em dois jogos (casa e fora), a disputar entre as quatro últimas classificadas de cada grupo da Liga C.

Liga D

Gibraltar, Ilhas Faroé, Letónia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

As equipas serão divididas em um grupo de quatro e um outro grupo de três.

Por que foi o formato ajustado?

A alteração do formato surgiu na sequência de um processo de consulta que envolveu todas as 55 federações nacionais da UEFA e reflecte o seu desejo de reduzir ainda mais o número de jogos amigáveis. Para além disso, aumenta a justiça desportiva, já que todas as equipas dos grupos irão disputar o seu último jogo no mesmo dia e à mesma hora. Para além disso, o número de jogos competitivos durante a fase de ligas da prova irá aumentar de 138 para 162, aumentando, dessa forma, o valor comercial da competição.

O bem sucedido conceito da fase final continua intocável, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A a defrontarem-se para determinar o campeão da UEFA Nations League.

Calendário da UEFA Nations League de 2020/21

Sorteio da Fase das Ligas: Janeiro/Fevereiro de 2020 1ª jornada: 3 a 5 de Setembro de 2020 2ª jornada: 6 a 8 de Setembro de 2020 3ª jornada: 8 a 10 de Outubro de 2020 4ª jornada: 11-13 de Outubro de 2020 5ª jornada: 12-14 de Novembro de 2020 6ª jornada: 15–17 de Novembro de 2020 Sorteio da Fase Final: a confirmar Fase Final: Junho de 2021

A edição de 2020/2021 vai contar com 160 jogos em vez de 138, e deverá gerar receitas superiores aos 500 milhões de euros evocados na primeira edição.





