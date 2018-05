Os portugueses João Moutinho e Gonçalo Guedes integraram hoje pela primeira vez o treino da seleção portuguesa de futebol, que prepara a fase final do Mundial2018, numa sessão sem os guarda-redes Anthony Lopes e Beto.

Desporto 3 min.

Seleção: João Moutinho e Gonçalo Guedes integram treino com guarda-redes dos sub-21

Os portugueses João Moutinho e Gonçalo Guedes integraram hoje pela primeira vez o treino da seleção portuguesa de futebol, que prepara a fase final do Mundial2018, numa sessão sem os guarda-redes Anthony Lopes e Beto.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o médio do Mónaco e o extremo do Valência foram os destaques na sessão orientanda inicialmente pelo treinador adjunto Ilídio Vale, aumentando para 19 os jogadores que já se apresentaram.

Contudo, nas balizas também houve surpresas, uma vez que os habituais suplentes de Rui Patrício, dispensados por motivos pessoais, na seleção foram rendidos pelos jovens dos sub-21 Joel Pereira e Diogo Costa.

Já o lateral esquerdo Raphael Guerreiro, que na sexta-feira realizou corrida, integrou os exercícios com os companheiros.

De resto, nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, Ilídio Vale dividiu o grupo dos 19 futebolistas em dois, para realizarem exercícios com bola de ataque e defesa em todo o terreno de jogo.

Além de João Moutinho, Gonçalo Guedes, Raphael Guerreiro, Joel Pereira e Diogo Costa, o selecionador Fernando Santos teve à disposição os defesas Cédric, Mário Rui, Bruno Alves, José Fonte, Rúben Dias, Pepe e Ricardo Pereira, os médios William Carvalho, Manuel Fernandes, João Mário, Adrien e Bernardo Silva e os avançados André Silva e Ricardo Quaresma.

Cristiano Ronaldo, que disputa hoje a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, continua ausente, assim como os jogadores do Sporting Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gelson Martins.



Ricardo Pereira feliz com chamada ao Mundial 2018 e por ter futuro definido

O defesa Ricardo Pereira mostrou-se hoje algo surpreendido por figurar entre os 23 eleitos do selecionador Fernando Santos para o Mundial2018 de futebol na Rússia e admitiu também que é vantajoso ter o futuro definido.



Ricardo Pereira LUSA

“Em certa parte sim [foi uma surpresa]. Vários jogadores estiveram aqui ao longo da qualificação e a escolha poderia recair dentro de três. Foi uma surpresa muito boa, numa época que acabou em grande”, começou por revelar, em conferência de imprensa.

O lateral esquerdo, de 24 anos, transferiu-se para o Leicester de Inglaterra na última semana, mas garante estar apenas concentrado na seleção, sem esquecer que terá a ajuda do companheiro de seleção Adrien Silva no clube da liga inglesa.

“É importante vir para aqui com as coisas definidas e preocupar-me só com trabalhos na seleção. Penso que será um bom desafio. [O Adrien] Vai ser importante em termos de adaptação”, contou.

Campeão ao serviço do FC Porto na temporada que terminou, o lateral recusou fazer grandes comparações com o ‘rival’ de posição, Cédric Soares, preferindo destacar as características que o definem.

“Penso que o facto de estarmos aqui prova que somos os dois fortes. Cada um com as suas qualidades. Penso que sou um jogador rápido, gosto de atacar, mesmo sabendo que sou lateral e depois tenho de defender. Estamos aqui todos para dar o máximo”, explicou.

Quanto ao primeiro encontro de preparação, na segunda-feira frente à Tunísia será um adversário para ganhar rotinas: “Esperamos fazer um bom jogo e ganhar, como sempre. É muito importante para começarmos a nossa preparação e assimilar o que temos feito nos treinos”.

A terminar, deixou uma mensagem de apoio ao capitão das ‘quinas’ e jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que hoje defronta o Liverpool na final da Liga dos Campeões.

“Acredito que não serão só os 22 [convocados]. Todos os portugueses estarão a torcer por ele, para que consiga levar de vencido o jogo e traga o troféu com ele”, concluiu

Ainda sem os 23 convocados, a seleção portuguesa de futebol está concentrada desde terça-feira para preparar o Mundial da Rússia, no qual se estreia frente à Espanha, em 15 de junho.

No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o próximo Campeonato do Mundo.

Em 09 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 02 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 07 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos a 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Mundial2018, que termina em 15 de julho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.