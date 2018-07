Equipa desfilou com o troféu do Mundial conquistado na Rússia até ao Palácio do Eliseu. Aqui foi acolhida pelo presidente, Emmanuel Macron, que prometeu a Legião de Honra para toda a comitiva.

Seleção francesa acolhida por multidão em Paris

Equipa desfilou com o troféu do Mundial conquistado na Rússia até ao Palácio do Eliseu. Aqui foi acolhida pelo presidente, Emmanuel Macron, que prometeu a Legião de Honra para toda a comitiva.

Tal como em 1998, quando a seleção francesa conquistou o primeiro título mundial, nesse caso jogando como anfitriã, a equipa que ganhou o Mundial na Rússia foi recebida por uma multidão em festa nas ruas de Paris.

Os campeões passearam num autocarro aberto, festejando com os adeptos e exibindo o troféu do Mundial para gáudio de quem enchia as ruas. Na proteção à comitiva gaulesa havia centenas de militares, polícias e seguranças.

Recebidos no Eliseu por um Emmanuel Macron que já festejara no Estádio Luzhniki, em Moscovo, com a equipa,jogadores e equipa técnica ouviram da boca do presidente gaulês a promessa de que todos vão receber a maior condecoração do país: a Legião de Honra.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.