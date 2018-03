A seleção portuguesa de futebol cumpre esta quinta-feira o último treino antes de seguir viagem para Zurique, onde na sexta-feira disputa jogo particular com o Egito no Estádio Letzigrund (19:45).

Seleção efetua último treino antes de seguir viagem para Zurique

O selecionador português conta com 24 jogadores, mas Gelson Martins tem estado condicionado. No primeiro dia não treinou e no segundo, na quarta-feira, realizou apenas corrida nos minutos abertos à imprensa.

Para os jogos particulares com Egito e Holanda, este último na segunda-feira no Estádio de Genebra (19:30), Fernando Santos ficou sem Rúben Dias e Fábio Coentrão, lesionados, e chamou Luís Neto e Mário Rui, e sem William, também lesionado, que não substituiu.

Hoje, às 12:00, o técnico português dará na Cidade do Futebol a conferência de imprensa de antevisão do encontro com os egípcios, vice-campeões africanos, antes da equipa seguir viagem, às 14:30.

Mais cedo a seleção ainda realiza um último treino na Cidade do Futebol, às 10:30.

Os jogos com Egito e Holanda serão os últimos particulares antes de o selecionador divulgar os convocados para o Mundial2018.

Depois destes, Portugal já tem agendados mais três jogos de preparação para o Mundial, em 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, em 02 de junho, na Bélgica, e em 07 de junho, com a Argélia, em solo luso.

No Mundial, a decorrer entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia, Portugal integra o grupo B, juntamente com Espanha, Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.

