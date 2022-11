O jogo de preparação disputa-se no Estádio do Luxemburgo, em Kockelsheuer, a partir das 20h.

Futebol

Seleção do Luxemburgo recebe Hungria esta noite

Henrique DE BURGO A seleção luxemburguesa de futebol recebe esta quinta-feira a Hungria para um jogo de preparação. O jogo disputa-se no Estádio do Luxemburgo, em Kockelsheuer, a partir das 20h.

O selecionador, Luc Holtz, vai ter 25 jogadores à disposição, incluindo sete lusófonos: Gerson Rodrigues (Al Wahda), Mica Pinto (Sparta Roterdão), Leandro Barreiro (Mainz), Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach), Diogo Pimentel (Fola de Esch), James Rodrigues (Veneza) e Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach).



Entre 100 e 600 euros. Bilhetes à venda para assistir ao Luxemburgo–Portugal As duas seleções defrontam-se a 26 de março de 2023 no Estádio do Luxemburgo.

No domingo (20), os leões vermelhos vão ter mais um encontro particular, contra a Bulgária, também no Estádio do Luxemburgo, mas às 15h.

O Luxemburgo faz parte do 'grupo J' de qualificação para campeonato europeu de 2024. O primeiro jogo será contra Portugal, no dia 26 de março de 2023. Fazem ainda parte do grupo o Liechtenstein, a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia Herzegovina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.