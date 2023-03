Para o jogo de domingo contra Portugal, há apenas dois jogadores que atuam na Liga BGL.

Futebol

Seleção do Luxemburgo está cada vez mais profissional

Henrique DE BURGO Para o jogo de domingo contra Portugal, há apenas dois jogadores que atuam na Liga BGL.

A seleção nacional de futebol tem cada vez mais jogadores a atuar no estrangeiro. Para o jogo de domingo contra Portugal, a contar para o grupo J de qualificação para o Europeu de 2024, há apenas dois jogadores que atuam na Liga BGL: Ralph Schon (Wiltz) e Dejvid Sinani (F91 Dudelange).

Comparando com o último embate no Grão-Ducado, entre os ‘leões vermelhos’ e Portugal, há agora menos quatro jogadores não profissionais. No jogo de 17 de novembro de 2019 (qualificação para o Euro2020), no ainda vetusto Estádio Josy Barthel, havia seis convocados da Liga BGL: Daniel da Mota (Rancig), Danel Sinani (F91 Dudelange), Stefano Bensi (Fola), Aldin Skenderovic (Niederkorn), Ralf Schon (Strassen) e Emanuel Cabral (Fola).

