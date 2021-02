Afinal o novo estádio de futebol do Luxemburgo não vai estar pronto a tempo para acolher a seleção de Portugal no próximo dia 30 de março para o jogo de qualificação para o Mundial 2022, no Catar.

Seleção de Portugal não vai inaugurar novo estádio do Luxemburgo

Susy MARTINS Afinal o novo estádio de futebol do Luxemburgo não vai estar pronto a tempo para acolher a seleção de Portugal no próximo dia 30 de março para o jogo de qualificação para o Mundial 2022, no Catar. Uma informação avançada pela edição francesa do Wort, que cita como fonte a plataforma mental.lu.

Segundo o jornal, 18 meses após a última vinda ao Luxemburgo, a equipa de Cristiano Ronaldo volta a jogar no estádio Josy-Barthel, ou seja o jogo Luxemburgo-Portugal não vai inaugurar o novo estádio, como inicialmente esperado.

Ainda no mês de dezembro do ano passado, o presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), Paul Philipp, declarou querer inaugurar o novo estádio no dia 30 de março de 2021, dia em que os “leões vermelhos” recebem a seleção portuguesa.

O presidente acrescentou que “Portugal é um adversário de sonho” para inaugurar o estádio. Ora, o atraso nos trabalhos de construção faz com que se passe ao lado desta oportunidade. No entanto, a própria FLF ainda não confirmou a informação.

Os trabalhos do novo estádio iniciaram em 2017 e ainda não há data oficial para a tão desejada inauguração. O último encontro entre as seleções do Luxemburgo e de Portugal acabou por uma vitória portuguesa por 0-2.

Um jogo que ficou marcado pelo mau estado do relvado do estádio Josy Barthel, que Cristiano Ronaldo qualificou na altura de “campo de batatas”.



