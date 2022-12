O autocarro com Messi e companhia ficou preso entre os cinco milhões de argentinos que quiseram saudar a seleção campeã do mundo em Buenos Aires e jogadores acabaram a sobrevoar.

Buenos Aires

Seleção argentina teve de ser retirada de helicóptero entre a multidão de adeptos

Redação O autocarro com Messi e companhia ficou preso entre os cinco milhões de argentinos que quiseram saudar a seleção campeã do mundo em Buenos Aires e jogadores acabaram a sobrevoar.

Assim na terra como no céu: Milhões de argentinos invadiram o centro de Buenos Aires para saudar a sua seleção, a campeã do mundo, no tradicional passeio de autocarro.

Mas a multidão foi tal, que a parada de estrelas argentinas não conseguiu realizar os 32 quilómetros de viagem até ao Obelisco, ficando imobilizados. Após terem feito 10 quilómetros em três horas, e por razões de segurança, Lionel Messi e companhia foram retirados de helicóptero do meio da avenida, e foi dentro da aeronave que sobrevoaram depois o centro da cidade, sobre o mar de gente.

De acordo com a imprensa foram cerca de cinco milhões os argentinos que em dia de Feriado Nacional quiseram festejar o título do Mundial com os seus jogadores.

"Os campeões do mundo estão a sobrevoar todo o percurso em helicópteros porque ficou impossível continuar por terra diante da explosão de alegria popular. Continuemos a celebrar em paz e a mostrar o nosso amor e admiração", escreveu no Twitter Gabriela Cerruti, porta-voz da Presidência da Argentina.

Veja as imagens.

15 Milhões nas ruas de Buenos Aires para receber os campeões mundiais, Messi e companhia, na terça-feira. AFP

Milhões nas ruas de Buenos Aires para receber os campeões mundiais, Messi e companhia, na terça-feira. AFP





