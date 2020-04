Mais de um milhão de euros vão reverter a favor do fundo de apoio da Federação Portuguesa de Futebol para mitigar os efeitos da Covid-19. Este valor será doado aos clubes de futebol não profissional.

Seleção abdica de metade do prémio de apuramento para o Euro 2020 para ajudar clubes não profissionais

A seleção nacional concordou em doar metade do prémio pela qualificação para o Euro2020, que será realizado em 2021, ao fundo criado pela Federação Portuguesa de Futebol que serve para ajudar os clubes de futebol não profissional a fazer face à pandemia.

Mais de um milhão de euros que se irá juntar aos 4,7 milhões já disponibilizados pela FPF. Com esta doação o fundo já conta com quase seis milhões que vão reverter a favor dos clubes que militam no Campeonato de Portugal, Liga feminina, 2ª Divisão feminina, Liga de futsal, 2ª Divisão de futsal e Liga feminina de futsal.

A selecção portuguesa de futebol assegurou o apuramento para o Europeu depois de ter terminado na segunda posição a sua participação no Grupo B da fase de qualificação, atrás da Ucrânia. A UEFA decidiu adiar o Euro 2020 para 2021, devido à pandemia do novo coronavírus.

