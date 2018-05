O selecionador português de futebol sub-21 anunciou hoje uma lista de 23 convocados para o particular de dia 25 de maio com a Itália, no Estoril, com seis jogadores sem internacionalizações naquele escalão.

Seis estreantes na convocatória de Rui Jorge para particular dos sub-21 com Itália

Entre os 23 atletas chamados para o jogo, marcado para as 17:30 de dia 25 no Estádio António Coimbra da Mota, estão os estreantes Diogo Leite (FC Porto), João Queirós (Colónia, Alemanha), Bruno Jordão (Lazio, Itália), Bruno Costa (FC Porto), João Filipe (Benfica) e André Vidigal (Fortuna Sittard, Holanda).

O jogo com a congénere italiana serve de preparação para a próxima jornada dupla do grupo 8 de qualificação para o Euro2019, que será disputado em Itália e São Marino, com jogos em casa com a Roménia, em 07 de setembro, e fora com o País de Gales, no dia 11 do mesmo mês.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Joel Pereira (Manchester United/Ing), João Virgínia (Arsenal/Ing) e Diogo Costa (FC Porto).

- Defesas: Fernando Fonseca (Estoril Praia), Diogo Leite (FC Porto), João Queirós (Colónia/Ale), Jorge Fernandes (Tondela), Francisco Ferreira (Benfica), Yuri Ribeiro (Rio Ave) e Pedro Amaral (Benfica).

- Médios: Stephen Eustáquio (Desportivo de Chaves), Pedro Rodrigues (Estoril Praia), Bruno Jordão (Lazio/Ita), Bruno Xadas (Sporting de Braga) André Horta (Sporting de Braga), Bruno Costa (FC Porto), João Félix (Benfica) e João Filipe (Benfica).

- Avançados: Gil Dias (Fiorentina/Ita), Diogo Gonçalves (Benfica), Heriberto Tavares (Benfica), André Vidigal (Fortuna Sittard/Hol) e Diogo Jota (Wolverhampton/Ing).

