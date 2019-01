Os campeonatos de futsal luxemburgueses da primeira e segunda Ligas regressam à competição no próximo fim de semana, após uma pausa de inverno de seis semanas com a chegada de reforços.

Segunda volta do campeonato com reforços de luxo

Entre a elite, o destaque vai para FC Differdange e Racing Luxembourg, respetivamente primeiro e segundo classificado, que contrataram jogadores vindos de Portugal.

Ruben Reis, de 26 anos, trocou o Modicus, terceiro classificado do campeonato luso, pelo FC Differdange, atual líder invicto da principal competição grã-ducal. Para o treinador da formação de Differdange, Ruben Amaral, o novo reforço é “mais-valia no grupo” e “um jogador com talento para reforçar ainda mais a qualidade de jogo da equipa”.

O treinador português garante que a sua equipa já está focada no reatamento da competição e quer continuar na senda das vitórias: “Estamos concentrados nos nossos jogos sem olhar muito para os adversários. Apesar de todos eles merecerem o nosso respeito, é na força e na capacidade do nosso grupo que estamos empenhados em trabalhar e melhorar para alcançarmos os objetivos: vencer o campeonato e a Taça do Luxemburgo”, sublinha.

Sobre o aumento do número de jogadores oriundos do campeonato português que têm vindo para o Luxemburgo, Bruno Amaral resume: “Todos aqueles que puderem acrescentar qualidade ao nosso campeonato são bem-vindos, sejam jogadores, treinadores ou dirigentes. O país reúne todas as condições para ter um campeonato competitivo, apesar de nem todas as equipas estarem preparadas para dar passos em frente no que respeita ao investimento nos plantéis e infraestruturas. O campeonato só vai na quinta edição e ainda tem uma grande margem de progressão. Se na federação e nos clubes todos trabalharem em conjunto, acredito que o Grão-Ducado poderá dar que falar nos próximos anos”, vinca o treinador.

O Racing Luxembourg, campeão em título e atual 2° classificado, também recorreu ao mercado português. A equipa da capital reforçou-se com João Guerrinha e Samuel Noronha, dois jogadores que representavam o Grupo Desportivo Fabril do Barreiro.

André Sério, treinador da equipa, avalia: “Trata-se de dois reforços de qualidade que são importantes para ajudar a equipa nesta segunda volta porque a luta vai ser intensa. Estamos todos empenhados em voltar a conquistar o campeonato e a Taça do Luxemburgo. Acredito que estes dois reforços vão trazer soluções benéficas à equipa”, reforça.

Bettendorf começa segunda volta com zero pontos

Durante a pausa de inverno, o FC Bettendorf foi punido pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) com derrotas nos três jogos que vencera por alegada indevida inscrição de alguns jogadores e vai iniciar a segunda volta com zero pontos.

O treinador Filipe Pinto mostra-se desiludido, mas não se conforma: “O artigo sobre o qual a federação se baseou para nos castigar não é claro e apresenta, no nosso entender, algumas irregularidades. Já foi apresentado um recurso e aguardamos uma resposta dos responsáveis da FLF”, revela.

“Dada a situação, não podemos contratar jogadores. Este impasse é prejudicial à equipa e a segunda volta arranca já no domingo. Estamos desiludidos, mas vamos lutar para tentar repor a verdade”, remata.

A 10a jornada arranca no sábado, às 20h, com o encontro entre o Titus Pétange e o Samba Seven. No domingo, disputam-se os restantes encontros: US Esch Futsal–Racing e Amicale Clervaux–FC Bettendorf (18h); Red Boys Aspelt–FC Nordstad (18h30) e Differdange–Sparta Dudelange (20h30).

